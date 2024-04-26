（原文在此）

Vivaldi 6.7 RC 1 – Vivaldi 桌面浏览器快照 3329.16/17

今天的快照是适用于台式机和笔记本电脑的 6.7 的第一个候选版本。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 4 月 24 日

已知问题

在官方 6.7 发布日期之前安装时，版本 3329.17 将在首次启动时显示错误的“新增功能”页面。

隐私卫士在 3329.17 版本中不可用，因为稳定流不是试用版的一部分

虽然此处提供了 Windows ARM64 3329.17 版本用于测试，但尚未得到正式支持

（说明：快照版本 3329.16 和稳定版本 3329.17 相同，但图标资源和接收更新的通道不同。 3329.17 版本也没有提供运行隐私卫士的方法。）

变更日志

[Chromium]升级至124.0.6367.90

[崩溃] 尝试创建 PWA (VB-105743)

[崩溃][手势] 在设置窗口上执行鼠标手势 (VB-104975)

[邮件] 从邮件设置创建过滤器不会保存结束日期 (VB-105649)

（机翻，人肉校订）