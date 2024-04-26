Удобство работы в онлайн-сервисах, в том числе в гугл таблицах spreadsheets - БАГ
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luckyrichpaulp
Здравствуйте.
Функция разместить две вкладки в одном окне очень классная штука.
Нужно больше такого рода функционала для работы в онлайн-сервисах, в том числе использование боковой панели.
Сейчас столкнулся с конкретной проблемой. В гугл таблицах некорректно отображается контекстное меню по правой кнопке, если применить в крайних столбцах.
ОЧЕНЬ ПРОШУ ОПЕРАТИВНО ИСПРАВИТЬ ЭТОТ БАГ!
Vivaldi
Microsoft Edge
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@luckyrichpaulp said in Удобство работы в онлайн-сервисах, в том числе в гугл таблицах spreadsheets - БАГ:
В гугл таблицах некорректно отображается контекстное меню по правой кнопке, если применить в крайних столбцах.
Не могу повторить. Вероятнее всего у вас какое-то расширение мешает.
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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@sedative29rus
отключил все расширения, эффект наблюдается снова
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@sedative29rus
Действительно. Проверил в гостевом профиле. Всё правильно отображается. Как же мне свой профиль исправить?
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@luckyrichpaulp said in Удобство работы в онлайн-сервисах, в том числе в гугл таблицах spreadsheets - БАГ:
Как же мне свой профиль исправить?
По мне, так самый простой способ - начать с чистого, так сказать, листа.
В Справка-О программе смотрите путь к профилю, переименовываете папку в Default_backup, например, запускаете браузер, включаете синхронизацию. Тратите 5 минут на донастройку того, что автоматом не подтянулось - и у вас чистый, свежий, готовый к работе браузер. Скорее всего.
А если не повезёт и проблема вернётся, значит дело в каком-то сочетании настроек и надо будет копаться, чтобы выявить и отправить баг-репорт.
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@sedative29rus
как только импортировать всё из текущего профиля. Vivaldi говорит постоянно, что надо закрыть другой браузер что бы импортировать...
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luckyrichpaulp
@sedative29rus
Создал новый профиль, синхронизировал и снова этот баг.
Создал другой профиль. В основном профиле создал гугл таблицу расшарил на редактирование. Зашел через новый профиль. Бага нет, все нормально. Зашел в профиль гугла, бага нет.
!!! НО !!!
БАГА нет только когда браузер в полноэкранном режиме. Если браузер в оконном режиме - баг есть. Баг есть также, когда в полноэкранном режиме размещены несколько вкладок. Бага нет только на самом правом окошке, слева в окошках наблюдается баг.
В общем браузер ориентируется на край дисплея, а не на край своего окна программы. Ну и внутри окна не понимает, что размещено несколько документов и у них у каждого свой край.
Сейчас настраиваю этот профиль. Может и правда какие "хвосты" с предыдущих версий отвалятся.
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@luckyrichpaulp Там, судя по всему, дело обстоит так - если контекстное меню не помещается целиком по вертикали, то оно улезает за правый край. Не совсем уверен, что это баг Вивальди, но если вы проверите в других браузерах и там этого нет, то отправляйте баг-репорт.
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@sedative29rus
Спасибо, проверю, отправлю, ибо это критично.
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@sedative29rus said in Удобство работы в онлайн-сервисах, в том числе в гугл таблицах spreadsheets - БАГ:
проверите в других браузерах
Тоже проверил ради любопытства. В эдже и librewolf у меня то же самое - меню уезжает, если не помещается по вертикали.
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@sedative29rus
Спасибо, разобрались )) Если масштаб сделать меньше, то помещается. Хотя не очень удобно.
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