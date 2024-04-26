@sedative29rus

Создал новый профиль, синхронизировал и снова этот баг.

Создал другой профиль. В основном профиле создал гугл таблицу расшарил на редактирование. Зашел через новый профиль. Бага нет, все нормально. Зашел в профиль гугла, бага нет.

!!! НО !!!

БАГА нет только когда браузер в полноэкранном режиме. Если браузер в оконном режиме - баг есть. Баг есть также, когда в полноэкранном режиме размещены несколько вкладок. Бага нет только на самом правом окошке, слева в окошках наблюдается баг.

В общем браузер ориентируется на край дисплея, а не на край своего окна программы. Ну и внутри окна не понимает, что размещено несколько документов и у них у каждого свой край.

Сейчас настраиваю этот профиль. Может и правда какие "хвосты" с предыдущих версий отвалятся.