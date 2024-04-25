Сбой синхронизации и два Яндекса
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Привет. После последнего обновления десктопной версии мобильная перестала синхронизироваться толком, тольуо при перезаходе в аккаунт, а иначе висит 'ошибка клиента".
И ещё: давненько уже висит в списке два яндекса, также две кнопки Яндекса присутствуют на быстрой панели выбора поисковика.
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sedative29rus
@Nektoid said in Сбой синхронизации и два Яндекса:
После последнего обновления десктопной версии
А мобильная обновлена до последней версии?
По идее, нужно выполнить сброс данных на сервере.
Лишний поисковик можно удалить на десктопе, через синхронизацию он автоматом удалится и на мобиле.
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@sedative29rus да, последняя версия с гугл плея.
Очистка синхронизированных данных не помогла, всё равно спустя минутку зелёная табличка в андроид-версии браузера меняется на красную "Синхронизация: Сбой".
Про два яндексва спасибо, я не заметил, что можно удалять из списка:)
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sedative29rus
@Nektoid said in Сбой синхронизации и два Яндекса:
Вполне может быть, что загвоздка таится где-то в разнице версий Вивальди (и хромодвижков) на десктопе и мобиле.
Мобильная 6.7 должна со дня на день релизнуться, но можете потестировать на снапшоте.
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@sedative29rus мобильная версия обновилась, но проблемы никуда не делись. Синхронизация всё так же отваливается, второй Яндекс не исчезает несмотря на то, что на десктопе он удалён.