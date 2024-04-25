@sedative29rus да, последняя версия с гугл плея.

Очистка синхронизированных данных не помогла, всё равно спустя минутку зелёная табличка в андроид-версии браузера меняется на красную "Синхронизация: Сбой".

Про два яндексва спасибо, я не заметил, что можно удалять из списка:)