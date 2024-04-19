У меня тут сегодня какая-то странная проблема с блогом (я в него обычно копирую статьи из Дзена): тупо ничего не сохраняется и не публикуется. Выдает ошибку: "Ошибка обновления. Ответ не является допустимым ответом JSON".

Пробовал вставлять текст без форматирования (Ctrl+Shift+V), не помогает. Если набирать текст вручную ошибки вроде бы нет. Отключать блокировщики тоже пробовал. Вчера всё точно работало.

Есть какой-то способ узнать, какой конкретно кусок ему не нравится? Или это у всех сейчас так?

UPD: Проблема в командах для терминала. Раньше всё работало.