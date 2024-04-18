（原文在此）

内存节省和紧凑菜单 – Vivaldi 浏览器快照 3329.7

今天的快照包括访问 Chromium 内存保护选项和使用（较旧的）更紧凑菜单的选项。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 4 月 18 日

作为额外奖励，我们还为那些拥有合适硬件的用户提供了 Windows arm64“架构预览”包。 这些构建尚未成为我们自动化测试系统的一部分，并且仅在一件硬件上进行了少量测试。 可能存在严重问题，这是可以预见的。 尽管如此，任何测试和反馈都将不胜感激！

变更日志

[新增][设置]内存保护选项 (VB-97828)

[地址栏] 左键单击建议文本时自动完成会重置 (VB-105465)

[地址栏] 撤消时不会清除所选项目 (VB-105651)

[日历][菜单]右键单击并添加到日历会导致错误 (VB-105208)

[Chromium]升级至124.0.6367.70

[下载] 通过普通 HTTP 无法打开“另存为”对话框 (VB-103844)

[macOS] 处理来自欢迎页面的 Safari 导入 (VB-97003)

[macOS][标签页] 启用“显示标题栏”时窗口控制按钮未对齐且标签页不在顶部 (VB-105097)

[邮件] 从邮件设置创建过滤器不会保存结束日期 (VB-105649)

[邮件] 空 IMAP 错误消息 (VB-103378)

[邮件] 有关离线帐户的消息未正确对齐 (VB-105545)

[邮件] 邮件搜索后面出现保存附件对话框 (VB-105516)

[菜单][设置]提供在新旧菜单样式之间切换的方式(VB-105645)

[面板][扩展]更好的扩展面板处理 (VB-105142)

[欢迎页面] 边框半径应用不正确 (VB-105606)

[Windows] 早期访问（预览）arm64 版本：这些版本经过了非常有限的测试，使用风险自负

（机翻，人肉校订）