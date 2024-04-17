（原文在此）

跳转至 Chromium 124 – Vivaldi 浏览器快照 3327.3

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 4 月 15 日

已知问题

菜单和对话框样式继承自 Chromium 124：您现在可以禁用此标志以保持旧的外观

chrome://flags/#customize-chrome-side-panel

变更日志

[地址栏] 即使快速输入更多文本后，建议也会卡住并激活 (VB-105061)

[地址栏] 改进下拉性能 (VB-105358)

[阻止程序] 无效的阻止通知 (VB-105472)

[日历] 更新时尝试在服务器上创建事件 (VB-105511)

[日历] 使用鼠标滚动导航上一个/下一个的步长 (VB-79382)

[Chromium]升级至124.0.6367.35

[扩展][面板] Chrome.sidePanel.open() api 调用被忽略 (VB-105176)

[扩展][面板]卸载后正确关闭并删除侧面板 (VB-104762)

[订阅] 删除订阅时应提示用户 (VB-87440)

[macOS] 在 .dmg 包中使用 LZMA 压缩以获得更小的初始下载 (VB-105498)

[菜单]“关闭右侧标签页”并不总是显示 (VB-105436)

[菜单] 查看菜单中缺少显示地址栏 (VB-67296)

[隐私卫士] amd64 代理二进制文件与arm包一起安装(VB-105364)

[设置] 扩展 cookie 项目以显示分区键信息 (VB-104438)

[标签页] 当标签栏位于左侧或右侧时，新标签页按钮不固定 (VB-17646)

[主题]“页面强调”设置会覆盖垂直标签栏中的背景模糊 (VB-101022)

[工作区] 使用鼠标滚轮切换 (VB-105494)

（机翻，人肉校订）