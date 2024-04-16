Внешний вид меню в версии 6.7.3327.3
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Добрый день!
Заметил, что в версии 6.7.3327.3 изменился внешний вид всех меню. Можно как-то вернуть прежний, более компактный вид?
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@def said in Внешний вид меню в версии 6.7.3327.3:
Добрый день!
Заметил, что в версии 6.7.3327.3 изменился внешний вид всех меню. Можно как-то вернуть прежний, более компактный вид?
В ченжлоге к версии написано это.
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@kurai said in Внешний вид меню в версии 6.7.3327.3:
В ченжлоге написано это.
Спасибо огромное, а то задолбался скроллить меню...