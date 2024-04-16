Куда деваются не прочитанные темы из Непрочитанного?
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Энное время не читал форум, т.к. были другие дела. Изредка заглядывал и только следил, как увеличивается количество непрочитанных тем. Потом стал замечать, что их стало меньше и дошло до 3-4.
Потом опять количество не прочитанного возросло и вот сейчас опять в Непрочитанном всего 4 темы.
Куда они деваются?
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sedative29rus
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@sedative29rus, а такой вопрос. Вы у себя можете сейчас открыть какие-нибудь из тех тем, в которых в последнее время шло обсуждение за исключением этих трёх:
Может, их кто-то того... Зачистил.
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sedative29rus
@Nikolay68 Ну... могу. Ничего подозрительного вроде.
Мы тут недавно выяснили, что тема пропадает без остатков, если аккаунт топикстартера был удалён. В иных случаях остаётся
дебимало кому нужная надпись "Эта тема/комментарий удалена/удалён"