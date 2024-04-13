（原文在此）

隐私卫士：您的隐私很重要 – Vivaldi 浏览器快照 3319.12

今天的快照提供了一项名为“隐私卫士”的新实验功能的试用。

作者：Vivaldi 团队

2024 年 4 月 11 日

我们都知道互联网至关重要：它是人类第一个真正的全球性、普遍性的交流方式。 但这之所以有效，是因为我们依赖其他人——大量的公司——他们在网络上移动我们的数据包。 这意味着您使用互联网的次数越多，您的使用就越会形成一种不可磨灭的模式，这种模式会被大型网络公司、互联网服务提供商、数据经纪人、广告引擎、黑客和许多其他人所利用。 有些人将我们的信息用于恶意用途，有些人用于商业目的，还有一些人只是为了确保我们可以使用他们的服务。 无论他们的动机如何，共享信息的选择通常是别人替我们做出的，而不是我们自己做出的。

在 Vivaldi，我们相信隐私是一项基本权利。 多年来，我们一直努力确保您的隐私受到保护，让您能够控制自己的数据。 作为一家公司，我们有零跟踪政策，我们试图找到方法来帮助我们的用户保护他们的隐私，例如阻止跟踪器和广告。

今天，我们与 Invisv 公司合作新推出了一项名为隐私卫士（Privacy Guard）的实验性功能。隐私卫士为您的浏览提供多方隐私，这是使用 VPN 服务无法提供的功能，确保 Vivaldi、Invisv 或网络通信中间的任何其他公司都无法看到您的浏览。

什么是隐私卫士？

打开后，隐私卫士会对您的网络流量进行加密，并对您所连接的网站或服务隐藏您的 IP 地址。从这个意义上说，它的功能类似于 VPN（虚拟专用网络）。区别在于其架构。许多其他浏览器已开始添加 VPN，但 VPN 并不是这项工作的理想技术，特别是如果您想将其用作隐私功能时。 VPN 将有关您浏览的数据集中在一个位置：VPN 提供商处。

相反，隐私卫士使用了一项重要的新技术，称为多方中继，它将有关您浏览的数据分割到多个跃点和多个公司，因此他们都看不到全貌。

什么是多方中继？

顾名思义，多方中继 (MPR) 在其架构中涉及一个附加层，其目的是将用户的身份（IP 地址和客户信息）与其 Web 使用情况分离。

这种解耦是如何进行的？ 首先，用户连接到一家公司运行的第一台服务器，该服务器对用户进行身份验证，然后将流量转发到另一家公司运行的第二台服务器。 第二台服务器将用户连接到目标网站。 由于第一台服务器不与网站通信，因此它不知道用户试图在互联网上访问什么。 由于第二个服务器不直接与用户通信，因此它不知道用户是谁。 由于这种解耦，没有任何一个实体能够同时了解用户信息和 Web 使用情况。 这是VPN和MPR的根本区别。 对于 VPN，有关用户及其使用情况的信息由单个实体（即 VPN 提供商本身）保存。

如果您想了解更多有关 MPR 的详细信息，这篇由 Invisv 撰写的文章非常有帮助。

如何使用隐私卫士

只需使用地址栏旁边工具栏上的切换按钮即可将其打开。 您需要一个 Vivaldi.net 帐户才能使用隐私卫士。 隐私卫士目前是一项实验性功能，仅在 Vivaldi 快照 3319.12 版本中可用。

谁运营 MPR，谁是 Invisv？

如前所述，MPR 涉及两个独立的网络跃点。 第一跳服务器由 Invisv 运行，第二跳服务器由 Fastly 运行。

Invisv 由两位网络安全专家创立并运营，他们是夏威夷大学的保罗·施密特（Paul Schmitt）和南加州大学的 巴拉特·拉加万（Barath Raghavan）。他们的顾问包括布鲁斯·施奈尔（Bruce Schneier）和乔恩·卡拉斯（Jon Callas）。他们在普林斯顿大学和南加州大学期间开发了 Invisv 技术。 我们之前就认识了他们，他们的 MPR 的设计和性能给我们留下了深刻的印象。 我们认为在 Vivaldi 中提供它并让我们的用户体验它会很有趣。

下一步是什么？

我们最感兴趣的是了解这是否是我们的用户认为有价值的东西。如果有足够的兴趣，我们可能会在完善实施后的某个时候在我们的稳定版本中提供此功能作为高级功能。 因此，对于测试隐私卫士功能的任何人，如果您花时间回答调查，我们将不胜感激，该调查将在您测试五天后显示在隐私卫士菜单中。

最后，感谢您使用 Vivaldi，请尝试一下并告诉我们您的想法。

已知问题

隐私卫士（目前）无法在 Linux ARM 版本中工作

另请参阅上一个快照的已知问题部分

变更日志

[新][中继代理]启用 隐私卫士代理服务实验版：即日起至 2024 年 5 月 11 日

[崩溃] 在公司域笔记本电脑上：修复了最近添加的 DLL 的签名 (VB-105187)

[直接匹配] 远程文件应进行签名并检查其签名 (VB-104678)

[订阅] 将 Github 和 Reddit URL 映射到已知的订阅 URL（增强自动发现）(VB-105357)

[语言] 正确的库尔德语言代码 (VB-81478)

[macOS] 关闭时打开外部链接在常规窗口后面的新窗口中打开 (VB-39284)

[邮件] 文件夹之间切换无法排序 (VB-105379)

[标签页] 由于 Web 面板，多标签页选择可能会失败 (VB-103853)

[WebCompat] 禁用可点击元素 (VB-104434)

（机翻，人肉校订）