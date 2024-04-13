（原文在此）

书签排序时文件夹在前 – Vivaldi Android 浏览器快照 3319.4

此快照包括书签排序时文件夹在前、UI 改进、一些回归修复和 Chromium 改进。

作者：玛丽亚·波波娃

2024 年 4 月 11 日

以下是一些已做出的更改：

排序时文件夹在前 (VAB-6946)

告别杂乱的书签列表 - 我们实现了排序时文件夹在前，使您可以更轻松地组织和导航书签。

您的浏览历史记录现在将及时准确地更新，无需重新启动，确保您始终可以访问最新的浏览数据 (VAB-9053)。

我们修复了一些起始页 (VAB-9024)、(VAB-8868)。

标签切换器中显示的图标现在将反映打开标签页的正确数量，提供准确的视觉反馈 (VAB-8956)。

UI 改进 (VAB-7901)、(VAB-8980)、(VAB-9061)。

变更日志

[书签] 排序时文件夹在前 (VAB-6946)

[历史记录] 重新启动后才会更新 (VAB-9053)

[起始页] 重新打开壁纸设置时，默认颜色显示为自定义图像 (VAB-9024)

[起始页] 壁纸未正确删除 (VAB-8868)

[标签切换器] 图标显示错误编号 (VAB-8956)

[UI] 隐身模式下的深色主页按钮 (VAB-7901)

[UI] V 菜单中的阅读列表背景颜色错误 (VAB-8980)

[UI] 翻译面板标题背景错误 (VAB-9061)

[回归] 地址栏显示在视频顶部 (VAB-9005)

[回归] 重复快速拨号 (VAB-9034)

[Chromium]升级至122.0.6261.158

（机翻，人肉校订）