Как изменить шрифт в заметах?
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Есть какой-нибудь способ изменить шрифт, которым заметка отрисовывается в режиме Visual?
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@1048576 said in Как изменить шрифт в заметах?:
Есть какой-нибудь способ изменить шрифт, которым заметка отрисовывается в режиме Visual?
Ctrl+колёсико, Ctrl+ +/-
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Судя по всему в боковой панели можно так (https://forum.vivaldi.net/topic/58606/):
.MarkdownRender { font-family: 'Comic Sans MS'; }
а в большом менеджере заметок система сложнее, там отдельный текстовый редактор, на который css-моды не влияют.
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FoxWMulder
@sedative29rus said in Как изменить шрифт в заметах?:
а в большом менеджере заметок система сложнее, там отдельный текстовый редактор,
и тут я впервые его открыл и ... тата! если в боковой панели заметок, как я не раз писал, текст вводится с задержкой, то в "большом редакторе" БЕЗ задержек!!! ну это явно вопрос к оптимизации.
@kurai, скажите пожалуйста, как поживает VB-103703? думаю имеет смысл туда добавить запись о том что в "большом редакторе" задержки ввода текста нет. можно вас попросить добавить? а других, если у кого есть подобное, подтвердить эту разницу в редакторах.
там что, разные движки?? два движка на одну задачу?? это так? интересно почему было принято такое решение. не зная подоплёки скажу, что это не верно. если уже есть движок для маркдауна, то почему один и тот же не используется в двух местах? или проблема в боковой панели?
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@FoxWMulder said in Как изменить шрифт в заметах?:
@kurai, скажите пожалуйста, как поживает VB-103703?
К сожалению, у мен нет доступа к бегтрекеру. Возможно, @Shpankov сможет вам подсказать.
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@sedative29rus said in Как изменить шрифт в заметах?:
font-family: 'Comic Sans MS'
Ой, похоже, речь о типе шрифта, а не о его размере.
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@FoxWMulder said in Как изменить шрифт в заметах?:
если в боковой панели заметок, как я не раз писал, текст вводится с задержкой
В личных сообщениях тоже большая задержка
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@sedative29rus said in Как изменить шрифт в заметах?:
Судя по всему в боковой панели можно так (https://forum.vivaldi.net/topic/58606/):
.MarkdownRender { font-family: 'Comic Sans MS'; }
а в большом менеджере заметок система сложнее, там отдельный текстовый редактор, на который css-моды не влияют.
Жаль. Похоже в большом менеджере заметок никак. Хотел SagoeUI.
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Shpankov Vivaldi Team
@FoxWMulder said in Как изменить шрифт в заметах?:
скажите пожалуйста, как поживает VB-103703?
Закрыт как дубль предыдущего - VB-101711.
Предыдущий был закрыт тестерами, как не воспроизводится, я его переоткрыл пару месяцев назад. Пока нет движения.
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@Shpankov said in Как изменить шрифт в заметах?:
VB-101711
О, это моё
переоткрыл пару месяцев назад. Пока нет движения
Это какой у него сейчас статус получается? Confirmed?
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Shpankov Vivaldi Team
@sedative29rus said in Как изменить шрифт в заметах?:
Это какой у него сейчас статус получается? Confirmed?
Пока просто переоткрыт для проверки.
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@1048576 said in Как изменить шрифт в заметах?:
Есть какой-нибудь способ изменить шрифт, которым заметка отрисовывается в режиме Visual?
Покажи на картинке что где нужно изменить.
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FoxWMulder
@Shpankov said in Как изменить шрифт в заметах?:
Предыдущий был закрыт тестерами, как не воспроизводится
ёкнуло
я его переоткрыл пару месяцев назад
спасибо.
Пока нет движения.
Только думаю, что будет полезным в этот репорт добавить:
думаю имеет смысл туда добавить запись о том что в "большом редакторе" задержки ввода текста нет.
есть какая-то разница между редактором на боковой панели и в "большом". от этого можно плясать.
и ещё... не воспроизводится он может если тестеры пробуют на чистом браузере с одной вкладкой это сделать, а вот если сделать как в VB-103704, то может воспроизвестись. и тут внимание (!) снова, на разницу между редактором в боковой панели и в "большом". если есть разница значит это говорит что не "комп слабый", не "оперативки мало", не "вы не умеете организовывать своё рабочее пространство", а значит есть разница в коде которая вот это. надеюсь я понятно мысль излагаю.