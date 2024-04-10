@sedative29rus said in Как изменить шрифт в заметах?:

а в большом менеджере заметок система сложнее, там отдельный текстовый редактор,

и тут я впервые его открыл и ... тата! если в боковой панели заметок, как я не раз писал, текст вводится с задержкой, то в "большом редакторе" БЕЗ задержек!!! ну это явно вопрос к оптимизации.

@kurai, скажите пожалуйста, как поживает VB-103703? думаю имеет смысл туда добавить запись о том что в "большом редакторе" задержки ввода текста нет. можно вас попросить добавить? а других, если у кого есть подобное, подтвердить эту разницу в редакторах.

там что, разные движки?? два движка на одну задачу?? это так? интересно почему было принято такое решение. не зная подоплёки скажу, что это не верно. если уже есть движок для маркдауна, то почему один и тот же не используется в двух местах? или проблема в боковой панели?