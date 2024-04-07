Всем привет! Данная функция есть в другом известном браузере, там она называется Easy Files. К сожалению её очень не хватает мне в Vivaldi. Это очень удобно когда можешь скопировать картинку со страницы сайта и загрузить её на другой сайт, визуально экономит пространство в папке загрузок.

Элементарно сейчас, что бы мне вставить скрин в этот пост, мне пришлось сохранить его в директорию и потом уже вставить сюда. Хотя это все проще и быстрее можно сделать.