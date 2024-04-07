Улучшить список чтения
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Нужно кнопку "добавить текущую страницу" переместить вверх. А то когда список большой, становится неудобно добавлять новые страницы.!
Снимок экрана 2024-04-07 111654.png
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- Меню / Настройки / Быстрые команды
В самом низу блок "Цепочки комнад".
- Создаёте новую команду, называете её "Добавить страницу в список чтения".
- Добавляете одну команду "Добавить страницу в список чтения".
- На адресной панели (или боковой или статусной) ПКМ по любой кнопке Редактировать / Настроить панель инструментов.
- В появившемся диалоге в выпадающем меню выбираем пункт "Цепочки команд". Находим свою команду и перетаскиваем иконку на панель инструментов.
Теперь можно добавлять страницы в список чтения, не открывая сам список.
Это на время ожидания
- Меню / Настройки / Быстрые команды
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@kurai said in Улучшить список чтения:
Теперь можно добавлять страницы в список чтения, не открывая сам список.
зачем заниматься всякой ерундой, если удобнее и логичнее переместить кнопку вверх
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@skapunker said in Улучшить список чтения:
@kurai said in Улучшить список чтения:
Теперь можно добавлять страницы в список чтения, не открывая сам список.
зачем заниматься всякой ерундой, если удобнее и логичнее переместить кнопку вверх
Это не ерунда, а то, о чём просили пользователи - возможность настраивать браузер самостоятельно.
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@kurai said in Улучшить список чтения:
возможность настраивать браузер самостоятельно.
это и так понятно, но логично по умолчанию делать по человечески
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@skapunker said in Улучшить список чтения:
@kurai said in Улучшить список чтения:
возможность настраивать браузер самостоятельно.
это и так понятно, но логично по умолчанию делать по человечески
По-человечески - это так, как удобно вам?
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@kurai said in Улучшить список чтения:
По-человечески - это так, как удобно вам?
нет, это так, как удобно большинству пользователей
глупо полагать, что пользователи при добавлении страницы в список чтения хочтят постоянно двигать мышкой вниз экрана, чтобы добавить очередную страницу.
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@skapunker Можно спросить у @sedative29rus , можно ли как-то переместить кнопку вверх.
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sedative29rus
Можно жать пробел или ентер, не наводя мышку на эту кнопку.
А передвинуть можно так, если сильно не заморачиваться.
.reading-list-dialog { flex-direction: column-reverse; }