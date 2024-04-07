@kurai said in Улучшить список чтения:

По-человечески - это так, как удобно вам?

нет, это так, как удобно большинству пользователей

глупо полагать, что пользователи при добавлении страницы в список чтения хочтят постоянно двигать мышкой вниз экрана, чтобы добавить очередную страницу.