Вопросы нубские и всё же.

ОС Kubuntu 22.04.

1. Пожалуйста подскажите правильно ли я понимаю, что, если установить Vivaldi с помощью DEB-пакета с официального сайта, он пропишет в ОС свои репозитории?

2. И впоследствии его можно будет обновлять как и другие приложения посредством менеджера пакетов (Synaptic, Muon) с сохранением настроек/закладок?

3. Безопасно ли накатить новую версию поверх старой DEB-пакетом? В плане сохранятся ли настройки/закладки?

Резервная копия закладок (единственная для меня ценность) есть.

Заранее благодарю!