Вопрос по обновлению браузера в Kubuntu
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V1valdiFan
Вопросы нубские и всё же.
ОС Kubuntu 22.04.
1. Пожалуйста подскажите правильно ли я понимаю, что, если установить Vivaldi с помощью DEB-пакета с официального сайта, он пропишет в ОС свои репозитории?
2. И впоследствии его можно будет обновлять как и другие приложения посредством менеджера пакетов (Synaptic, Muon) с сохранением настроек/закладок?
3. Безопасно ли накатить новую версию поверх старой DEB-пакетом? В плане сохранятся ли настройки/закладки?
Резервная копия закладок (единственная для меня ценность) есть.
Заранее благодарю!
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Shpankov Vivaldi Team
@V1valdiFan По всем вопросам ответ положительный. Но перед обновлением на всякий случай лучше сделать бэкап профиля.