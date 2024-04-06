6.7.3316.3

（原文在此）

超过 70 项修复 – Vivaldi 浏览器快照 3316.3

鲁阿里·厄德高

2024 年 4 月 5 日

已知问题

[地址字段卡住]

最近，我们遇到了一些问题，在选择第一个匹配项后，某些用户在输入时地址字段会卡住。 此时任何后续输入都不会更改结果。 虽然我们尝试了几种不同的方法，但我们知道你们中的一些人仍然是这种情况。 如果您遇到此问题，请在下面评论并提供您认为可能相关的有关您的设置的任何详细信息。 此外，了解卡住的完成类型也会很有用。

与此有些相关的是，我们的 6.6 稳定版本、上一个快照和这个快照采用了三种略有不同的方法来匹配历史记录中的项目。 如果您发现这三个版本之间的性能差异，请发表评论。 让我们知道哪一个最适合您。 再一次，任何进一步的细节，例如您有多少历史记录，都可能对我们有所帮助。 或者您认为可能相关的任何其他观察结果。

变更日志

[新增][工作空间] 使用选择创建工作空间 (VB-104081)

[新增][macOS] 分割视图菜单 (VB-81255)

[新增][Feeds] 将 feed 导出为 OPML (VB-104770)

[地址栏] 不渲染过时的下拉搜索 (VB-104893)

[地址栏] 当 URL 以一个或多个空格开头时，URL 字段会触发搜索 (VB-104070)

[书签] 当昵称已被使用时，不会显示昵称提醒。 (VB-103979)

[日历] 更改即将到来的任务实例会导致重复 (VB-105093)

[日历] 空 href 属性导致重复 (VB-104832)

[日历] 事件异常重复 (VB-104869)

[日历] 发送到服务器后事件的 href 字段为空 (VB-104674)

[日历] 不应该发送到服务器的异常 (VB-105149)

[日历] 将任务标记为完成会显示任务副本一秒钟 (VB-104182)

[Chromium]升级至122.0.6261.158

[命令] 命令链的占位符只能在菜单中使用 (VB-105201)

[Cookies][设置] 允许每个站点覆盖第三方 cookie 不起作用 (VB-104959)

[崩溃日志记录] 选择共享崩溃转储后不会提交崩溃 (VB-105001)

[崩溃] 来自 Google 结果的以下链接 (VB-104297)

[崩溃] 在历史中向后导航 (VB-103629)

[崩溃] 尝试加载 vivaldi://topics-internals (VB-103045)

[崩溃] 使用某些使用侧面板 API 的扩展 (VB-105142)

[崩溃][面板][扩展]“关闭”带有扩展的 Web 面板 (VB-103614)

[下载][主题]保存下载可以更清晰(VB-104793)

[Linux][设置] 默认列出的字体不正确，列出了按字母顺序排列的第一个字体 (VB-100283)

[本地化] 不同地方的日期格式错误 (VB-55297)

[邮件] 纯文本模式下网址的自动链接被某些链接内容破坏 (VB-104970)

[邮件] 搜索中的更改发件人/收件人/抄送输入应始终可见，而不是隐藏在下拉列表中 (VB-104155)

[邮件] 来自某个站点的日期为 1/1/1970 的电子邮件 (VB-80867)

[邮件] 不显示过滤器警告对话框 (VB-104721)

[邮件] 在邮件中返回没有执行应有的操作 (VB-28843)

[邮件] 未选中“显示未订阅的邮箱”时，收件箱和已发送的 POP3 + 离线帐户将被隐藏 (VB-98120)

[邮件] 降低间歇性和嘈杂消息的日志记录级别：进一步修复 (VB-102850)

[邮件] 几天未提取邮件 (VB-99448)

[邮件] 记住搜索 在会话期间显示更多状态 (VB-105182)

[邮件] 记住邮件文件夹的排序状态 (VB-28243)

[邮件] 布局更改时搜索字段宽度不会调整 (VB-104857)

[邮件] 当前文件夹设置打开时搜索错误的文件夹名称 (VB-104987)

[邮件] 订阅文件夹位于邮件树后面，因此无法单击 (VB-68484)

[邮件][日历] 图标具有不同的基线对齐方式 (VB-105333)

[邮件][设置] 已删除的邮件密码无法再次添加 (VB-104723)

[媒体] Twitch.tv 流开始静音，所有标签页声音都集中在第一个播放的标签页上 (VB-104437)

[菜单] 查看菜单不会更改显示/隐藏状态 (VB-92504)

[笔记] 复制笔记包括标题和创建日期+时间 (VB-104656)

[面板] 从搜索中排除窗口标题 (VB-104969)

[面板] 创建 Web 面板时，Favicon 不会更新 (VB-104672)

[密码管理器] 将导出密码添加到导出菜单 (VB-105171)

[隐身窗口] [更新通知程序] 在“需要重新启动”提示中重置隐身窗口时发出警告 (VB-105066)

[快速命令] 当命令不完全匹配时，自动完成错误 (VB-103596)

[搜索] POST 转义问题 (VB-99320)

[会话][工作区] 更新会话名称时看似可编辑，但实际上不可编辑 (VB-104635)

[设置] 删除选定的 cookie 需要专用按钮 (VB-9027)

[设置] 禁用覆盖的键盘焦点设置

[设置][标签页] 无法更改“确认关闭标签页超过最大值”设置中的标签页数量 (VB-104702)

[快速拨号] 文本对齐和溢出 (VB-100225)

[标签页] 音频图标未居中对齐 (VB-78982)

[标签页] 无法再在平铺标签页上拖放文本 (VB-102564)

[标签页] 对比度不足以区分休眠后哪个标签页变暗 (VB-82773)

[制表符] 垂直制表符周围的边距不相等 (VB-104778)

[标签页] 组栈时固定标签页的位置会移动 (VB-104560)

[标签页] 垂直标签栈中的缩略图被压缩 (VB-88695)

[标签页] 缩略图在“左”或“右”显示时应具有最小高度 (VB-77184)

[标签页] 平铺页面在其他焦点平铺标签页中执行的页面中查找 (VB-78192)

[标签页][设置] 当禁用所有标签页缩略图相关功能时，减少更新标签页缩略图的频率 (VB-104608)

[任务] 选择任务时任务框和标题之间的间隙消失 (VB-104800)

[任务] 没有将开始时间添加到下一个时间段 (VB-104236)

[主题] 导入或安装主题失败时没有错误处理 (VB-104968)

[工具栏] 状态信息叠加不应依赖于状态栏 (VB-104287)

[翻译] 翻译 *[title]、img[alt]、input[placeholder] 和 input[type=button][value] 属性 (VB-104511)

[翻译] about:翻译时状态栏中显示空白 (VB-103656)

[工作区] 添加选项以在工作区按钮下设置分隔线 (VB-104735)

[工作区] 允许使用标签页选择从工作区列表中创建新工作区 (VB-104906)

[工作区] 切换到空白页面时不交换 (VB-104637)

[工作区] 工作区按钮旁边缺少边框 (VB-104761)

[工作区] 如果之前未创建任何工作区，则不会提供创建工作区的选择 (VB-104904)

[工作区][标签页] 标题与垂直选项卡对齐 (VB-104896)

[macOS] 处理来自欢迎页面的 Safari 导入 (VB-97003)

（机翻，人肉校订）