@fetser59

По пунктам 1-2 попробуйте общие советы из этой статьи https://help.vivaldi.com/android/android-troubleshoot/troubleshooting-issues-on-android/

Я у себя не наблюдаю (или не замечаю). Мало исходной информации. Возможно, это какие-то проблемы с синхронизацией.

По пункту 3. Да, есть такая недоработка Некоторые на форуме даже создали "тайное общество" Папки-сверху (смайлик с грустной улыбкой).

@fetser59 said in Вивальди ver. 6.6:

ПисАл в ГуглПлей - глухо

Единственно верный способ донести проблемы до тестеров и разработчиков — написать багрепорт. Ссылка у меня в подписи к этому сообщению.