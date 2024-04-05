Вивальди ver. 6.6
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Очень нравится браузер, перешёл с любимой когда-то Оперы. (и на компе тоже). Но со временем обновления становятся всё хуже, появляются лаги, которых раньше не было. Что имеем в v.6.6 ... 1) Очистил "Историю", продолжаю работать, а посещённые сайты уже не отображаются в истории. Перезагрузил браузер - появились. И так каждый раз. РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО! 2) Запустил браузер, ввожу запрос поиска - а Подсказок не видно (хотя "ползунок" включён), только узкая полоса. При повторном запросе восстанавливается. РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО! 3) "Сортировка закладок": делаешь "По дате" - и Папки перемешиваются с Закладками. Удобнее же, когда вверху все Папки, а потом идут Закладки. Ну и что совсем убило: было "По дате" и "По адресу" - СТАЛО "Date created" и "Address" (по-английски !!!). ПисАл в ГуглПлей - глухо. А,может, всё это только у меня так? Временно перешёл на ver. 6.4 ... 134.
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@fetser59
По пунктам 1-2 попробуйте общие советы из этой статьи https://help.vivaldi.com/android/android-troubleshoot/troubleshooting-issues-on-android/
Я у себя не наблюдаю (или не замечаю). Мало исходной информации. Возможно, это какие-то проблемы с синхронизацией.
По пункту 3. Да, есть такая недоработка Некоторые на форуме даже создали "тайное общество" Папки-сверху (смайлик с грустной улыбкой).
@fetser59 said in Вивальди ver. 6.6:
ПисАл в ГуглПлей - глухо
Единственно верный способ донести проблемы до тестеров и разработчиков — написать багрепорт. Ссылка у меня в подписи к этому сообщению.
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Спасибо за отклик!! Пункты 1. и 2. проявляются и на смартфоне (с Андроид 9), и на планшете (с Андроид 11). Синхронизация отключена на всех устройствах (и на компе тоже). Но на версии 6.4. 3171.134 этих глюков НЕТ!!! На неё я и откатился... . А советы я почитаю, может, что-то почерпну для себя. Если что, напишу багрепорт. Очень не хочется, чтобы они своими руками себя бы и уничтожили. Даже вот перевод с русского на английский в сортировке закладок - вроде, мелочь- а репутацию портит...
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@fetser59 said in Вивальди ver. 6.6:
Даже вот перевод с русского на английский в сортировке закладок - вроде, мелочь- а репутацию портит...
Это тоже может быть багом Или не успели обновить локализации перед релизом. У меня тоже эти две строкине переведены на тестовой и на стабильной версиях.
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@kurai said in Вивальди ver. 6.6:
Или не успели обновить локализации перед релизом.
Прошло уже ДВА обновления, можно успеть. Может, команда разработчиков у них поменялась.? Просто наводит на размышления... UPD. Последнюю версию 6.6 ставил "с нуля", т.е., удалял и заново ставил - результат тот же.
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Shpankov Vivaldi Team
@fetser59 said in Вивальди ver. 6.6:
Прошло уже ДВА обновления, можно успеть.
Эти строки не попали в стабильную ветку, уже переведены, будут доступны в следующих стабильных версиях.
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@Shpankov Это радует! А что про пункты 1) и 2) моего поста? Неужели это только у меня проявляется, никто почему-то не реагирует. Может, я не понятно излагаю проблему? Но на другой же версии (6.4...) у меня этих проблем нет! ???..!
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Shpankov Vivaldi Team
@fetser59 said in Вивальди ver. 6.6:
А что про пункты 1) и 2) моего поста?
По 1 ничего не видел в BTS. Отправьте баг-репорт - тестеры проверят.
По 2 - если это при адресной строке внизу, то баг исправлен несколько дней назад, будет в следующей стабильной версии.
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Спасибо всем. Надеюсь, Вивальди всё исправит и ещё порадует пользователей. Вопрос закрыт.