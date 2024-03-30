Github: https://github.com/aminought/vivaldi-custom-accent

Если в вашей теме используется цвет страницы, но не нравится цвет, вычисленный Vivaldi, с помощью этого мода можно установить собственный.

Установка и настройка

Для работы с цветом используется библиотека chroma.js , поэтому предварительно нужно скачать chroma.min.js. Скачиваем custom_accent.js. Кидаем оба файла в директорию с модами и добавляем в window.html :

<script src="chroma.min.js"></script> <script src="custom_accent.js"></script>

Настраиваем в custom_accent.js свои цвета для доменов: