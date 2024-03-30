Свой цвет страницы
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Github: https://github.com/aminought/vivaldi-custom-accent
Если в вашей теме используется цвет страницы, но не нравится цвет, вычисленный Vivaldi, с помощью этого мода можно установить собственный.
Установка и настройка
- Для работы с цветом используется библиотека
chroma.js, поэтому предварительно нужно скачать chroma.min.js.
- Скачиваем custom_accent.js.
- Кидаем оба файла в директорию с модами и добавляем в
window.html:
<script src="chroma.min.js"></script> <script src="custom_accent.js"></script>
- Настраиваем в
custom_accent.jsсвои цвета для доменов:
const ACCENT = { 'www.youtube.com': '#DF2020', 'lichess.org': '#bf811d', // Ваши цвета }
- Для работы с цветом используется библиотека