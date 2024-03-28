раслирения не устанавливаются в чём дело , почему ?
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расширения не устпнавливаются в вивалди , подвисает етот кружок установки , вертит , а расширерие не устанавливаются
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расширения в браузер не устанавливаются . что нужно включитьчтоб расширения начали устанавливаться ?
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@war9 Settings → Privacy → Google Extensions → Webstore
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@DoctorG не, я это все включил, не тут проблема. Расширения не гузит ? Или я сламал краузер ? может перустановить ? не гризиция расширения, виснут вертиця значёк загрузки
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@war9 said in раслирения не устанавливаются в чём дело , почему ?:
@DoctorG не, я это все включил, не тут проблема. Расширения не гузит ? Или я сламал краузер ? может перустановить ? не гризиция расширения, виснут вертиця значёк загрузки
Все или какие-то конкретные?
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@kurai все расширения
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@kurai а ещё видео и интернет по кадрам лацкать начал