Ловим пасхалку в Vivaldi!
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Shpankov Vivaldi Team
Всем привет!
В Европе начинаются пасхальные праздники и по традиции в браузере Vivaldi начинается охота на пасхальное яйцо, спрятанное где-то в недрах наших продуктов. Где конкретно - это вы и должны узнать. Так что не теряйте время и приступайте к поиску пасхалки - охота началась!
Для начала хотим дать одну подсказку: чтобы получить нужный эффект, вам нужно использовать браузер Vivaldi.
Также вы можете прочитать немного об истории пасхалок в официальном блоге Vivaldi.
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sedative29rus
Ну я только досюда
Дальше лень
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Shpankov Vivaldi Team
@sedative29rus said in Ловим пасхалку в Vivaldi!:
Ну я только досюда
Дальше лень
Хм, а мне казалось - дальше легче...