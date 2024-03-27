Всем привет!

В Европе начинаются пасхальные праздники и по традиции в браузере Vivaldi начинается охота на пасхальное яйцо, спрятанное где-то в недрах наших продуктов. Где конкретно - это вы и должны узнать. Так что не теряйте время и приступайте к поиску пасхалки - охота началась!

Для начала хотим дать одну подсказку: чтобы получить нужный эффект, вам нужно использовать браузер Vivaldi.

Также вы можете прочитать немного об истории пасхалок в официальном блоге Vivaldi.