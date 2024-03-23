Шифрование папки профиля Vivaldi средствами Windows
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Для работы куплен ноутбук, который летом планируется брать с собой на дачу.
Соответственно, хотелось бы иметь на нем привычное окружение, в том числе пароли от не очень важных сайтов в браузере.
Проблемой ноутбуков является то, что они легко могут попасть в чужие руки, например, в случае банального ремонта. При этом ноутбук отдается целиком и полностью без возможности извлечения жесткого диска со всеми файлами, явками и паролями.
В Windows есть средство шифрования Encrypting File System (EFS). Раньше никогда шифрованием всерьез не пользовался.
Собственно вопрос. Кто-нибудь пробовал зашифровать средствами EFS папку профиля Vivaldi? Насколько при этом снизится быстродействие браузера? Может быть есть какие-то неочевидные нюансы?
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Тоже интересен вопрос.
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Semenov-Sherin
Я шифрую диски с тех пор, как пересел на Linux, и там это вообще никак не замедляет систему. Просто приходится вводить ещё один пароль во время загрузки системы. А вот по поводу того, влияет ли шифрование на износ SSD, мнения разделились.
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Отвечаю сам себе.
Поигрался на виртуальной машине. Зашифровал по-настоящему. Вроде, все нормально, работает.
Если после шифрования у пользователя сбросить пароль и попытаться запустить Vivaldi, то появляется пустое серое окно с логотипом без каких-либо элементов интерфейса и без возможности закрытия штатными средствами. При этом портится профиль Vivaldi и после расшифровки с помощью сохраненного сертификата открытые ранее вкладки не восстанавливаются.
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диски можно легко вытащить из ноутбука, в случае чего, не обязательно полностью отдавать
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@dfhgdtj said in Шифрование папки профиля Vivaldi средствами Windows:
диски можно легко вытащить из ноутбука, в случае чего, не обязательно полностью отдавать
А вот и нет, не всегда. У меня, например, чтобы снять диск, нужно полностью разобрать ноут, снять материнскую плату и уже с её обратной стороны демонтировать диск.
В современных ноутах в большинстве случаев такая же ситуация.