@dfhgdtj said in Шифрование папки профиля Vivaldi средствами Windows:

диски можно легко вытащить из ноутбука, в случае чего, не обязательно полностью отдавать

А вот и нет, не всегда. У меня, например, чтобы снять диск, нужно полностью разобрать ноут, снять материнскую плату и уже с её обратной стороны демонтировать диск.

В современных ноутах в большинстве случаев такая же ситуация.