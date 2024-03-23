@temkem У меня не воспроизводится ни на стабильной, ни на тестовой сборке. Возможно, нужны дополнительные условия для воспроизведения бага, а возможно - проблема связана с устройством/прошивкой.

Я проверял на POCO M4 Pro 4G с Xiaomi Hyper OS 1.0.1.0 на базе Android 13.