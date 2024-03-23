Адресная панель при просмотре видео на Ютубе
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На Ютубе, когда включаю видео, затем нажимаю на полноэкранный режим, затем поворачиваю телефон на бок, чтобы и видео повернулось на весь экран, затем опять поворачиваю телефон и по середине экрана прямо на видео появляется адресная строка.
Андроид 13 One UI Core 5.1
Vivaldi Snapshot 6.7.3303.3
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@temkem У меня не воспроизводится ни на стабильной, ни на тестовой сборке. Возможно, нужны дополнительные условия для воспроизведения бага, а возможно - проблема связана с устройством/прошивкой.
Я проверял на POCO M4 Pro 4G с Xiaomi Hyper OS 1.0.1.0 на базе Android 13.
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Ага, поймал! Панель адреса должна быть внизу!
Временно перенесите панель адреса вверх, а я пока сделаю багрепорт.
UPD: VAB-9007
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@kurai said in Адресная панель при просмотре видео на Ютубе:
Ага, поймал! Панель адреса должна быть внизу!
Спасибо. Да, извиняюсь, что не уточнил это. Но, я уже на англоязычном разделе написал и баг репорт отправлял. VAB-9005
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@temkem said in Адресная панель при просмотре видео на Ютубе:
и баг репорт отправлял. VAB-9005
Спасибо. Больше багрепортов - быстрее обратят внимание. По крайней мере, я так надеюсь
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Shpankov Vivaldi Team
Второй пометил, как дубль первого, первый уже проверен тестерами и подтверждён.