（原文在此）

喔！安卓版率先跨入6.7

重要修复和增强 – Vivaldi Android 浏览器快照 3303.3

今天的快照解决了各种烦人的错误和 UI 故障，并包括 Chromium 更新。

作者：玛丽亚·波波娃

2024 年 3 月 21 日

变更日志

[平板电脑] 隐身标签页上缺少按钮 (VAB-8819)

[标签页] 无法始终将标签页的底行滚动到视图中 (VAB-8443)

[标签页] 标签栏上出现奇怪的空白区域 (VAB-8805)

[UI] 地址栏位于底部搜索建议 (VAB-8813)

[UI] 在地址栏选项和面板图标中恢复显示起始页图标 (VAB-8932)

[UI] 控件为空白 (VAB-8836)

[UI] 查找页面对齐问题 (VAB-8616)

[回归] 将指针移动到标签条上时发生崩溃 (VAB-8645)

[回归] 终止/重新打开应用程序会将阻止程序设置恢复为之前的状态 (VAB-8847)

[回归] 更新 Vivaldi 将快拨尺寸更改为大 (VAB-8890)

升级至122.0.6261.133

（机翻，人肉校订）