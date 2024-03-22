@KSD83 said in Не скачивает fb2, запакованные в zip:

Не хочет только fb2(zip) и только с конкретного сайта.

Название сайта лучше сразу озвучивать, чтобы мы не гадали. Флибуста? Если да, то там очень много файлов, которые загружены в древние времена, когда протокол http считался современным. Сейчас же ему на смену пришёл протокол https. Vivaldi очень неохотно качает с http, а в последних версиях вообще зачастую отказывается.

Кликните на ссылке для загрузки правой кнопкой мыши и выберите пункт "Сохранить по ссылке как". В боковой панели загрузки должна появиться ваша закачка с предупреждением, что файл не может быть безопасно загружен. Выберите вариант "Всё равно загрузить" (или как-то похоже, точно не помню), файл должен скачаться.

Как вариант попробуйте воспользоваться сторонним менеджером загрузки. Например, Free Download Manager.