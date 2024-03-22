Не скачивает fb2, запакованные в zip
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Пытаюсь качать книжки с целью ознакомления перед возможной покупкой. Они, как это всегда бывают, запакованы в обычный zip. Не качает. Вообще ничего не происходит. Все остальные форматы качает без проблем с любых, в том числе и подобных сайтов. Не хочет только fb2(zip) и только с конкретного сайта. Edge и Firefox по той же ссылке качают легко и непринужденно в папку по умолчанию (D:\Temp).
ОС: win 11_22631.3296
Vivaldi 6.6.3271.53
Сайт: flibusta.site (:D)
C месяц назад всё работало отлично, качал книги с ресурса через вивальди. Теперь приходится пользовать Эджа/Лиса.
Как починить?
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@KSD83 said in Не скачивает fb2, запакованные в zip:
Не хочет только fb2(zip) и только с конкретного сайта.
Название сайта лучше сразу озвучивать, чтобы мы не гадали. Флибуста? Если да, то там очень много файлов, которые загружены в древние времена, когда протокол http считался современным. Сейчас же ему на смену пришёл протокол https. Vivaldi очень неохотно качает с http, а в последних версиях вообще зачастую отказывается.
Кликните на ссылке для загрузки правой кнопкой мыши и выберите пункт "Сохранить по ссылке как". В боковой панели загрузки должна появиться ваша закачка с предупреждением, что файл не может быть безопасно загружен. Выберите вариант "Всё равно загрузить" (или как-то похоже, точно не помню), файл должен скачаться.
Как вариант попробуйте воспользоваться сторонним менеджером загрузки. Например, Free Download Manager.
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@kurai said in Не скачивает fb2, запакованные в zip:
выберите пункт "Сохранить по ссылке как". В боковой панели загрузки должна появиться ваша закачка с предупреждением, что файл не может быть безопасно загружен. Выберите вариант "Всё равно загрузить"
Да, спасибо! Так работает. Я и не заметил, что сайт всё ещё http.
Проблема решена!
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@KSD83 said in Не скачивает fb2, запакованные в zip:
Проблема решена!
Костыль, конечно же, но работает
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@kurai said in Не скачивает fb2, запакованные в zip:
Костыль,
Ну тут проблема сайта - не хотят на https переходить, отсюда и ноги растут. Главное, что работает, а ПКМ и "Продолжить" нажать не сложно.
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@KSD83 said in Не скачивает fb2, запакованные в zip:
@kurai said in Не скачивает fb2, запакованные в zip:
Костыль,
Ну тут проблема сайта - не хотят на https переходить, отсюда и ноги растут. Главное, что работает, а ПКМ и "Продолжить" нажать не сложно.
У некоторых и этот костыль не работает
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@kurai said in Не скачивает fb2, запакованные в zip:
не работает
Вот это совсем печально. Но http сайтов почти не осталось, знаю два: вышеупомянутая флибуста (как оказалось) и такой же пиратский сайт с сериалами - сезонвар. Но тот показывает на вивальди без проблем. Больше и не встречал в последние годы http. Так что проблема единичная и очевидно тут не в браузере дело.
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xogorxogorich
Разве Флибусту (три раза тьфу на неё, осуждаем и презираем
всей маршруткойвсем форумом ) не перевели тоже на https?
Сейчас зашёл на .is (первый раз слышу о зеркале .site), и редиректит сразу на https. Хотя и .site тоже https у меня (но рекламных попапов на .site ппц, конечно ):
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P.S. @KSD83 ещё, на всякий случай, полезный совет по поводу проблем с http описан > здесь.
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@xogorxogorich said in Не скачивает fb2, запакованные в zip:
зашёл на .is
Вот спасибо! Я про .is впервые слышу - годами пользовал .site. .is действительно https, а вот .site у меня при переходе на любую страницу становится http.
В общем, теперь вообще всё отлично, можно нормально скачивать книги с .is Для ознакомления с серией, само собой.
А про рекламу не знал - у меня она вся режется, вообще в инЭтах нет рекламы. Нигде и никогда.
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@xogorxogorich said in Не скачивает fb2, запакованные в zip:
Разве Флибусту (три раза тьфу на неё, осуждаем и презираем всей маршруткой всем форумом ) не перевели тоже на https?
Вроде бы перевели, но там периодически попадается то голый http, то http, обёрнутый в https.