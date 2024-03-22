Темно-синий цветовой фон на сайтах при отключённом чекбоксе dark-mode?
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Уже несколько версий снэпа я наблюдаю что-то загадочное.
Итак:
- у меня включена темная тема на устройстве (общесистемная),
- у меня включен темный режим в браузере (Настройки -> Тема),
- чекбокс в боковом меню "Тёмная тема" - выключен на сайтах, которые я заскриншотил.
И почему у них сейчас такой темно-смородиновый оттенок?
Это настройки сайтов или что-то поменяли в Вивальди?
Причём включение чекбокса (пункт 3) при перезагрузке страницы на 2 секунды показывает темный цвет, не колоризованный, а потом снова этот же оттенок.
Я как бы не против самого оттенка, он мне нравится. Но:
- что случилось?
- почему теперь не работает обычный дневной режим (тот самый чекбокс "тёмная тема" для каждого сайта в боковом меню)?
upd В VirusTotal появилась своя настройка "дневного/ночного режима" в боковом меню, она перекрывает настройку браузера. С этим понятно.
А вот что с vivaldi-com?
Я так предполагаю, что сайт берёт настройку темы браузера (светлая/тёмная) и красит себя без учёта бокового меню?
А можно сделать на форуме такой же оттенок в его "ночной теме"? Или ещё одну ночную тему сделать с этим оттенком?
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@far4 said in Темно-синий цветовой фон на сайтах при отключённом чекбоксе dark-mode?:
Я так предполагаю, что сайт берёт настройку темы браузера (светлая/тёмная) и красит себя без учёта бокового меню?
Скорее берёт системную тему, по крайней мере на десктопе так. (Лень проверять на андроиде)
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@sedative29rus
нет, алгоритм окраски берёт именно тему браузера (я на Kiwi проверил), а она может следовать системной, а может и выставляться отдельно. Те. общесистемная может быть "ночной", в браузере - день, на сайтах - тоже день.
Я смотрю, на десктопе/линукс те же три варианта: следовать, день, ночь. Если на втором скрине поставить "день" - сайт осветлится?
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@far4 said in Темно-синий цветовой фон на сайтах при отключённом чекбоксе dark-mode?:
Если на втором скрине поставить "день" - сайт осветлится?
Да, но при этом тема браузера останется тёмной.
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