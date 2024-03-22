Уже несколько версий снэпа я наблюдаю что-то загадочное.

Итак:

у меня включена темная тема на устройстве (общесистемная), у меня включен темный режим в браузере (Настройки -> Тема), чекбокс в боковом меню "Тёмная тема" - выключен на сайтах, которые я заскриншотил.

И почему у них сейчас такой темно-смородиновый оттенок?

Это настройки сайтов или что-то поменяли в Вивальди?

Причём включение чекбокса (пункт 3) при перезагрузке страницы на 2 секунды показывает темный цвет, не колоризованный, а потом снова этот же оттенок.

Я как бы не против самого оттенка, он мне нравится. Но:

что случилось? почему теперь не работает обычный дневной режим (тот самый чекбокс "тёмная тема" для каждого сайта в боковом меню)?

upd В VirusTotal появилась своя настройка "дневного/ночного режима" в боковом меню, она перекрывает настройку браузера. С этим понятно.

А вот что с vivaldi-com?

Я так предполагаю, что сайт берёт настройку темы браузера (светлая/тёмная) и красит себя без учёта бокового меню?

А можно сделать на форуме такой же оттенок в его "ночной теме"? Или ещё одну ночную тему сделать с этим оттенком?