Опрос по использованию мобильной версии Vivaldi
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Shpankov Vivaldi Team
Всем привет!
Мы решили провести небольшой опрос по использованию панели адреса в мобильных версиях браузера Vivaldi. Он очень простой и не займёт много времени.
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Как-то меня напрягает такой опрос. Выглядит так, будто поддерживать обе версии слишком сложно и накладно (вспомним баги в нижней панели в последних снэпшотах), и встал вопрос о выборе единственного положения. Надеюсь, это не так.
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@aminought said in Опрос по использованию мобильной версии Vivaldi:
Как-то меня напрягает такой опрос. Выглядит так, будто поддерживать обе версии слишком сложно и накладно (вспомним баги в нижней панели в последних снэпшотах), и встал вопрос о выборе единственного положения. Надеюсь, это не так.
Это не так.
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Shpankov Vivaldi Team
@aminought said in Опрос по использованию мобильной версии Vivaldi:
Как-то меня напрягает такой опрос. Выглядит так, будто поддерживать обе версии слишком сложно и накладно (вспомним баги в нижней панели в последних снэпшотах), и встал вопрос о выборе единственного положения. Надеюсь, это не так.
Никуда опция не денется. Опрос по другому поводу
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Проголосовал - "вверху". Исторически так пользовал. Попробовал расположить снизу - понравилось. Можете поменять мой голос
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А выбор для тех кто использует на планшете сверху, а на смартфоне снизу, т.е. оба варианта почему не сделали?
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Shpankov Vivaldi Team
Всем спасибо за участие в опросе! Проблема решена, опрос выполнил свою задачу.