@sedative29rus said in Случайно удалил пароли:

а как так получилось, что при смене языка интерфейса зачем-то выскакивает окно подтверждения, а при удалении паролей нет предупреждения на полэкрана?

Пароли удаляются самим пользователем, он должен явно поставить галочку и весь список удаляемых данных у него перед глазами вплоть до нажатия кнопки.

Поговорю с разработчиками, что можно придумать тут.