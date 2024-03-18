Случайно удалил пароли
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Есть бекап user data, т.к уже не первый раз таким образом переношу все данные, при сносе винды, можно-ли как-то вернуть их от туда, или вернуть прошлую версию на серверах синхронизации?
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Если вы использовали синхронизацию, то устанавливаете браузер и включаете синхронизацию - пароли к вам вернутся.
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Как раз таки после авторизации, я случайно удалил пароли, т.к хотел почистить историю и поставил галочку там, где не надо
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А что у вас есть в бэкапе?
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Я просто скопировал папку user data, по пути C:\Users%user%\AppData\Local\Vivaldi\User Data
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Боюсь, в новой системе пароли не будут видны. Придётся вручную восстанавливать для всех ресурсов.
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То есть в user data нет паролей?
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@sosaki12lox В этой теме обсуждалось https://forum.vivaldi.net/post/738619
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@Shpankov а как так получилось, что при смене языка интерфейса зачем-то выскакивает окно подтверждения, а при удалении паролей нет предупреждения на полэкрана? Уже половина форума завалено темами про потерю паролей.
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@sedative29rus said in Случайно удалил пароли:
а как так получилось, что при смене языка интерфейса зачем-то выскакивает окно подтверждения, а при удалении паролей нет предупреждения на полэкрана?
При смене языка в предупреждении говорится, что язык сменится при перезапуске приложения, а для удаления паролей ничего перезапускать не нужно
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@kurai Там в первую очередь спрашивается "Сохранить язык?"
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А про перезапуск можно было и здесь написать.
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@sedative29rus said in Случайно удалил пароли:
А про перезапуск можно было и здесь написать.
А, там выше написано))
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@sedative29rus said in Случайно удалил пароли:
а как так получилось, что при смене языка интерфейса зачем-то выскакивает окно подтверждения, а при удалении паролей нет предупреждения на полэкрана?
Пароли удаляются самим пользователем, он должен явно поставить галочку и весь список удаляемых данных у него перед глазами вплоть до нажатия кнопки.
Поговорю с разработчиками, что можно придумать тут.
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@Shpankov said in Случайно удалил пароли:
Пароли удаляются самим пользователем, он должен явно поставить галочку
Эта логика работает (точнее, в вашем случае не работает) для 95% всех подобных предупреждений. Взять хотя бы очистку корзины в винде. Я нажал на ней ПКМ, выбрал пункт "Очистить" - явно же хочу это сделать, но винда переспрашивает.
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FoxWMulder
@Shpankov said in Случайно удалил пароли:
Поговорю с разработчиками, что можно придумать тут.
видимо добавить окно потверждения стоит.
(а ещё лучше экспорт данных, вручную по расписанию etc)