@aminought said in Автоподключалка JS-модов и параметров запуска:

развить эту тулзу до небольшой приложухи на чём-то вроде ImGui с возможностью установки модов из Github-репозитория или JS-кода, включением и выключением модов, обновлением и так далее.

Это всё-таки будет немаленький скачок от скрипта в 50 строк на питоне до такого Тут только если совпадёт желание, настроение и наличие времени, а такое неизвестно когда будет и будет ли)

Вложенные папки с модами вроде добавил.