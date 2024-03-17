Автоподключалка JS-модов и параметров запуска
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Не удержался, всё-таки запилил личный запускатель Вивальди.
Автоматом включает JS-моды и запускает браузер с параметрами, указанными в файле.
Приглашаю к сотрудничеству местных бета-тестеров
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Теперь на картинке в предыдущем посте ошибка. Добавил возможность закомментировать строки символом #, но стало обязательным записывать по одному флагу в строке.
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Круто, но не очень удобно, если моды расположены в разных директориях, как у меня, например. Я бы предложил рекурсивно обходить
mods_path. Можно вообще развить эту тулзу до небольшой приложухи на чём-то вроде ImGui с возможностью установки модов из Github-репозитория или JS-кода, включением и выключением модов, обновлением и так далее.
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@aminought said in Автоподключалка JS-модов и параметров запуска:
развить эту тулзу до небольшой приложухи на чём-то вроде ImGui с возможностью установки модов из Github-репозитория или JS-кода, включением и выключением модов, обновлением и так далее.
Это всё-таки будет немаленький скачок от скрипта в 50 строк на питоне до такого Тут только если совпадёт желание, настроение и наличие времени, а такое неизвестно когда будет и будет ли)
Вложенные папки с модами вроде добавил.