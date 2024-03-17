@Tita_M

дело в том, что боковое пятиместное горизонтальное меню воспринимается как часть бокового меню. Тут работает такой принцип, что если мы помещаем в пятиместное какую-то кнопку-пиктограммку, и её строчка была до этого в боковом, то она автоматически убирается. Просто чтобы не дублировать пункты меню и экономить место на экране.

Т.е. вы поместили в пятиместное меню кнопку "сделать закладку" — она тут же автоматически исчезла из бокового меню, где была между "Недавние вкладки" и "Назначить основным бро...". Если уберёте из пятиместного — снова появится строчка там же, где была.

Кстати. Есть одна дефолтная кнопка в пятиместном, которая, если её убрать, не появляется в боковом. Это кнопка загрузки веб-странички. Здесь может помочь клавиатура с кнопкой Ctrl и хот-кей Ctrl-S.