Пропала кнопка добавления закладок
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В 6.6 версии Вивальди у меня пропала кнопка добавления закладок в меню. У кого также? Сообщил в трекер багов VAB-8924. Смартфон Hisense A5 с 9 андроидом. При этом на планшете Hisense Q5 с 10 андроидом эта кнопка есть, правда меню на английском стало, но настройки на русском.
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@Tita_M said in Пропала кнопка добавления закладок:
Сообщил в трекер багов VAB-8924
Спасибо
@Tita_M said in Пропала кнопка добавления закладок:
правда меню на английском стало, но настройки на русском.
Об этом тоже желательно сообщить.
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@Tita_M said in Пропала кнопка добавления закладок:
В 6.6 версии Вивальди у меня пропала кнопка добавления закладок в меню.
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@kurai об этой кнопке я забыл, но я имел ввиду строку между "недавние вкладки" и "закладки". Раньше там была строка, которая добавляла закладки, но видимо ее убрали как лишнюю.
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Сейчас поигрался с настройками отображения меню на планшете и получил тот же результат, что и на смартфоне. Думаю я сообщил ложный баг если такое поведение нормально. Еще после выключения планшета или закрытия браузера, вообщем спустя несколько дней использования планшета, английский язык в меню заменился на русский.
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@Tita_M
дело в том, что боковое пятиместное горизонтальное меню воспринимается как часть бокового меню. Тут работает такой принцип, что если мы помещаем в пятиместное какую-то кнопку-пиктограммку, и её строчка была до этого в боковом, то она автоматически убирается. Просто чтобы не дублировать пункты меню и экономить место на экране.
Т.е. вы поместили в пятиместное меню кнопку "сделать закладку" — она тут же автоматически исчезла из бокового меню, где была между "Недавние вкладки" и "Назначить основным бро...". Если уберёте из пятиместного — снова появится строчка там же, где была.
Кстати. Есть одна дефолтная кнопка в пятиместном, которая, если её убрать, не появляется в боковом. Это кнопка загрузки веб-странички. Здесь может помочь клавиатура с кнопкой Ctrl и хот-кей Ctrl-S.