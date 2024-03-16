Открываю Ящик Пандоры. Мне всё-таки удалось декомпилировать Vivaldi, немного модифицировать (пока без особого понимания, что я делаю) и собрать обратно без вылетов приложения. Инструкция не для слабонервных, советую пристегнуться.

Подготовка

Устанавливаем Java, без неё никак. Скачиваем последнюю версию apktool , я использовал версию 2.9.3. Это утилита для декомпиляции и сборки apk . Скачиваем последнюю версию uber-apk-signer , в моем случае это 1.3.0. Это утилита для подписи собранного apk -файла.

Проба пера

Скачиваем apk -файл, я для примера взял последний стабильный релиз (Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a.apk). Декомпилируем apk с помощью команды java -jar .\apktool_2.9.3.jar d .\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a.apk . Рядом с файлом должна появиться папка с таким же названием. Там содержатся ресурсы, которые нас больше всего интересуют, если мы хотим модифицировать внешний вид без изменения функциональности, и smali -файлы, это такой ассемблер в мире Java . Хотелось бы вообще не трогать smali -файлы, но без этого, как увидите дальше, не обойтись. Пока ничего не модифицируем, просто собираем обратно: java -jar .\apktool_2.9.3.jar b .\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a . В папке .\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a\dist должен появиться свежесобранный apk . Теперь нужно подписать приложение, без этого Android не даст его установить. Нашел для этого простую утилитку, с помощью которой можно сделать это простой командой: java -jar .\uber-apk-signer-1.3.0.jar --apks .\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a\dist\ . В директории с apk -файлом должен появиться еще один с суффиксом -aligned-debugSigned . Только теперь можно пробовать установить подписанное приложение. Приложение должно успешно установиться, вы даже сможете прокликать несколько приветственных экранов, но оно крашнется через несколько секунд. Крашится оно из-за известного бага в apktool , автор решение пока не нашел: https://github.com/iBotPeaches/Apktool/issues/3489. И вот вроде бы конечная, но я придумал немного костыльный способ, как обойти этот баг.

Чиним Vivaldi

Во-первых, нужно диагностировать проблему, где именно происходит падение приложения, а этому поможет сам Android. В какой-то момент вы должны словить такое окошко:

Не пропускайте его, скопируйте URL журнала ошибки, и внимательно посмотрите. Например, я получаю такую ошибку: https://paste.evolution-x.org/bWTEOt. Что мы можем из нее вынести?

Во-первых, мы видим саму ошибку: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int android.content.res.ColorStateList.getDefaultColor()' on a null object reference . Пока ничего не понятно, где-то вызывается getDefaultColor() у несуществующего объекта. Во-вторых, мы видим, где произошла ошибка: org.chromium.chrome.browser.toolbar.top.ToolbarPhone.o(chromium-Vivaldi.6.6.3291.22.apk-stable-532910022:238) . А вот это уже явная подсказка, давайте посмотрим, что же лежит в строке под номером 238. Кода под рукой нет, но зато есть smali -файлы.

Открываем файл .\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a\smali\org\chromium\chrome\browser\toolbar\top\ToolbarPhone.smali , ищем все строчки с текстом .line 238 и находим что-то очень похожее на место, где могла возникнуть ошибка:

.line 237 :cond_11 :goto_0 iget-object v3, v9, LN71;->g:Landroid/content/res/ColorStateList; .line 238 .line 239 invoke-virtual {v3}, Landroid/content/res/ColorStateList;->getDefaultColor()I .line 240 .line 241 .line 242 move-result v3 .line 243 iget-object v4, v0, LN71;->g:Landroid/content/res/ColorStateList; .line 244 .line 245 invoke-virtual {v4}, Landroid/content/res/ColorStateList;->getDefaultColor()I .line 246 .line 247 .line 248 move-result v4 .line 249 if-ne v3, v4, :cond_13

Попробуем проанализировать, что тут происходит. Для регистров v3 и v4 выполняются похожие действия, но с разными объектами: сперва в них сохраняется список ColorStateList , а затем туда же пишется результат вызова метода getDefaultColor() . И если цвета в v3 и v4 не равны, происходит переход на метку :cond_13 . Я не знаю, что именно здесь происходит с точки зрения UI браузера, кроме того, что это как-то связано с панелью инструментов, так что двигаемся на ощупь. Интуиция подсказывает, что для избежания падения приложения мы можем избавиться от этих двух вызовов виртуальных методов, подменив их чем-то простым. В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы последнее условие сработало, вместо этого кода оставляем только

:cond_11 :goto_0 goto :cond_13

или просто

:cond_11 :goto_0

Собираем apk , подписываем, устанавливаем и, вуаля, Vivaldi работает!

Модификация

Пока я еще мало экспериментировал, но давайте сделаем кое-что очень простое. Хочу, чтобы в ячейках Экспресс-панели, расположенных списком, иконки сайтов отображались на фоне белого овала. На самом деле, не очень хочу, просто на текущий момент это единственное, что у меня получилось.

Открываем файл .\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a\res\drawable\speed_dial_card_background.xml . Заменяем @color/speed_dial_card_background_color на #ffffffff и @dimen/speed_dial_corner_radius на 256dip . Собираем, подписываем, устанавливаем приложение и видим следующее:

Знаю, что выглядит так себе, пользоваться я конкретно этими изменениями не буду, но суть и не в этом. В начале поста я написал про Ящик Пандоры. Хочется, чтобы мои старания были не напрасны, а вместо этого присоединились люди и открыли новую веху в развитии сообщества Vivaldi: моддинг мобильного приложения.