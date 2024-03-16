Модификация Vivaldi для Android
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Открываю Ящик Пандоры. Мне всё-таки удалось декомпилировать Vivaldi, немного модифицировать (пока без особого понимания, что я делаю) и собрать обратно без вылетов приложения. Инструкция не для слабонервных, советую пристегнуться.
Подготовка
- Устанавливаем Java, без неё никак.
- Скачиваем последнюю версию
apktool, я использовал версию 2.9.3. Это утилита для декомпиляции и сборки
apk.
- Скачиваем последнюю версию
uber-apk-signer, в моем случае это 1.3.0. Это утилита для подписи собранного
apk-файла.
Проба пера
- Скачиваем
apk-файл, я для примера взял последний стабильный релиз (Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a.apk).
- Декомпилируем
apkс помощью команды
java -jar .\apktool_2.9.3.jar d .\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a.apk. Рядом с файлом должна появиться папка с таким же названием. Там содержатся ресурсы, которые нас больше всего интересуют, если мы хотим модифицировать внешний вид без изменения функциональности, и
smali-файлы, это такой ассемблер в мире
Java. Хотелось бы вообще не трогать
smali-файлы, но без этого, как увидите дальше, не обойтись.
- Пока ничего не модифицируем, просто собираем обратно:
java -jar .\apktool_2.9.3.jar b .\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a. В папке
.\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a\distдолжен появиться свежесобранный
apk.
- Теперь нужно подписать приложение, без этого Android не даст его установить. Нашел для этого простую утилитку, с помощью которой можно сделать это простой командой:
java -jar .\uber-apk-signer-1.3.0.jar --apks .\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a\dist\. В директории с
apk-файлом должен появиться еще один с суффиксом
-aligned-debugSigned.
- Только теперь можно пробовать установить подписанное приложение. Приложение должно успешно установиться, вы даже сможете прокликать несколько приветственных экранов, но оно крашнется через несколько секунд. Крашится оно из-за известного бага в
apktool, автор решение пока не нашел: https://github.com/iBotPeaches/Apktool/issues/3489. И вот вроде бы конечная, но я придумал немного костыльный способ, как обойти этот баг.
Чиним Vivaldi
Во-первых, нужно диагностировать проблему, где именно происходит падение приложения, а этому поможет сам Android. В какой-то момент вы должны словить такое окошко:
Не пропускайте его, скопируйте URL журнала ошибки, и внимательно посмотрите. Например, я получаю такую ошибку: https://paste.evolution-x.org/bWTEOt. Что мы можем из нее вынести?
- Во-первых, мы видим саму ошибку:
java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int android.content.res.ColorStateList.getDefaultColor()' on a null object reference. Пока ничего не понятно, где-то вызывается
getDefaultColor()у несуществующего объекта.
- Во-вторых, мы видим, где произошла ошибка:
org.chromium.chrome.browser.toolbar.top.ToolbarPhone.o(chromium-Vivaldi.6.6.3291.22.apk-stable-532910022:238). А вот это уже явная подсказка, давайте посмотрим, что же лежит в строке под номером 238. Кода под рукой нет, но зато есть
smali-файлы.
Открываем файл
.\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a\smali\org\chromium\chrome\browser\toolbar\top\ToolbarPhone.smali, ищем все строчки с текстом
.line 238и находим что-то очень похожее на место, где могла возникнуть ошибка:
.line 237 :cond_11 :goto_0 iget-object v3, v9, LN71;->g:Landroid/content/res/ColorStateList; .line 238 .line 239 invoke-virtual {v3}, Landroid/content/res/ColorStateList;->getDefaultColor()I .line 240 .line 241 .line 242 move-result v3 .line 243 iget-object v4, v0, LN71;->g:Landroid/content/res/ColorStateList; .line 244 .line 245 invoke-virtual {v4}, Landroid/content/res/ColorStateList;->getDefaultColor()I .line 246 .line 247 .line 248 move-result v4 .line 249 if-ne v3, v4, :cond_13
Попробуем проанализировать, что тут происходит. Для регистров
v3и
v4выполняются похожие действия, но с разными объектами: сперва в них сохраняется список
ColorStateList, а затем туда же пишется результат вызова метода
getDefaultColor(). И если цвета в
v3и
v4не равны, происходит переход на метку
:cond_13. Я не знаю, что именно здесь происходит с точки зрения UI браузера, кроме того, что это как-то связано с панелью инструментов, так что двигаемся на ощупь. Интуиция подсказывает, что для избежания падения приложения мы можем избавиться от этих двух вызовов виртуальных методов, подменив их чем-то простым. В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы последнее условие сработало, вместо этого кода оставляем только
:cond_11 :goto_0 goto :cond_13
или просто
:cond_11 :goto_0
Собираем
apk, подписываем, устанавливаем и, вуаля, Vivaldi работает!
Модификация
Пока я еще мало экспериментировал, но давайте сделаем кое-что очень простое. Хочу, чтобы в ячейках Экспресс-панели, расположенных списком, иконки сайтов отображались на фоне белого овала. На самом деле, не очень хочу, просто на текущий момент это единственное, что у меня получилось.
- Открываем файл
.\Vivaldi.6.6.3291.22_arm64-v8a\res\drawable\speed_dial_card_background.xml.
- Заменяем
@color/speed_dial_card_background_colorна
#ffffffffи
@dimen/speed_dial_corner_radiusна
256dip.
- Собираем, подписываем, устанавливаем приложение и видим следующее:
Знаю, что выглядит так себе, пользоваться я конкретно этими изменениями не буду, но суть и не в этом. В начале поста я написал про Ящик Пандоры. Хочется, чтобы мои старания были не напрасны, а вместо этого присоединились люди и открыли новую веху в развитии сообщества Vivaldi: моддинг мобильного приложения.
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@aminought said in Модификация Vivaldi для Android:
Открываю Ящик Пандоры. Мне всё-таки удалось декомпилировать Vivaldi
Viva La Revolución !
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@aminought так и недалеко и до установки расширений.
Это просто 10-летние цитаты с форума. Хотя эти цитаты за 10 лет заняли 1 строку в списке Запросов.
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@aminought said in Модификация Vivaldi для Android:
прокликать несколько приветственных экранов, но оно крашнется через несколько секунд
крашнулось. Перезапустил - больше пока не крашится. Сёрфится
Ну это я так, в качестве перекура попробовал по-быстрому на эмуляторе.
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Ладно, на тилибоне стбильно вылетает.
И всё поехало в настройках, хотя не должно по идее - там же никаких изменений я не делал, оно само.
В общем, ящик ящиком, а подводных камней тут - не разгрести)
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@sedative29rus На всякий случай уточню: запускаешь версию x86_64 или arm64? Первая у меня в эмуляторе тоже не крашилась, но на смартфон ее не установишь.
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@sedative29rus Почему же не разгрести? Не так много проблем, на самом деле. Думаю, все решается, если потратить чуть больше времени. Одного меня на это вряд ли хватит, но если сообщество подхватит, то почему нет? Я сам вообще ни разу не Android-разработчик, а знающие люди найдутся.
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@aminought Ага, x86_64. Я как-то автоматически его... потому что (у меня?) на арм-версиях в эмуляторах страницы крашатся по умолчанию в оригинальном вивальди.
Щас попробовал модифицированный арм. Он как-то странно, на одном и том же месте может вылететь, а может и не вылететь.
До следующих шагов не дошёл, потому что у меня нет строки про URL журнала.
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@sedative29rus Можешь в том же файле найти все упоминания
getDefaultColor, их там 4 всего.
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@aminought said in Модификация Vivaldi для Android:
вместо этого кода оставляем только
Видимо, тут слишком сложно для тупых.
Можно на пальцах, как это должно выглядеть в итоге?
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К слову, мы тут непосредственным образом занимаемся нарушением eula, щас забанят
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@sedative29rus Удаляй это всё подчистую и просто вставляй код из поста.
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@aminought разобрался вроде.
Запускается, сёрфит. Но вылетает при нажатии на щит.
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@sedative29rus Не нажимай)
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@aminought said in Модификация Vivaldi для Android:
@sedative29rus Не нажимай)