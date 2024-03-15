@selb said in Постійно перемикається на режим для ПК:

Ні. Вимкнено.

Спробуйте установити тестову версію і подивіться, як на ній себе веде браузер. Якщо та ж сама проблема - пишіть багрепорт. Посилання у мене в підписі під повідомленням.