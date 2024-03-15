Постійно перемикається на режим для ПК
-
Vivaldi 6.6.3291.22
Android 12; Tab 16 Build/SP1A.210812.016
Після оновлення постійно активна галочка "Версія для ПК". При вимиканні самостійно вмикається знову. Рандомно вмикається навіть при оновленні сторінки або переході на іншу.
-
@selb said in Постійно перемикається на режим для ПК:
Vivaldi 6.6.3291.22
Android 12; Tab 16 Build/SP1A.210812.016
Після оновлення постійно активна галочка "Версія для ПК". При вимиканні самостійно вмикається знову. Рандомно вмикається навіть при оновленні сторінки або переході на іншу.
Перевірте у розділі Налаштування — Вебсторінки чи не ввімкнено опцію "Завжди показувати повну версію сайта".
-
Ні. Вимкнено.
-
@selb said in Постійно перемикається на режим для ПК:
Tab 16
Blackview Tab 16 ?
@RX21 said in Не могу поменять местами Экспресс-панели:
У китайских брендов третьего эшелона такое встречается... Похоже на проблемы с оптимизацией/доработкой графической оболочки. Китайцы частенько на это забивают...
Что сказать... Пишите багрепорт...
-
@RX21 said in Постійно перемикається на режим для ПК:
Blackview Tab 16 ?
Так.
-
@selb, Единственное, что ещё приходит в голову - это включить эту настройку и перезапустить браузер, а потом отключить эту настройку и перезапустить браузер(при обновлении могла слететь эта настройка, а графически это не отображено; такое бывает).
@kurai said in Постійно перемикається на режим для ПК:
Перевірте у розділі Налаштування — Вебсторінки чи не ввімкнено опцію "Завжди показувати повну версію сайта".
-
@RX21 said in Постійно перемикається на режим для ПК:
@selb, Единственное, что ещё приходит в голову - это включить эту настройку и перезапустить браузер, а потом отключить эту настройку и перезапустить браузер(при обновлении могла слететь эта настройка, а графически это не отображено; такое бывает).
@kurai said in Постійно перемикається на режим для ПК:
Перевірте у розділі Налаштування — Вебсторінки чи не ввімкнено опцію "Завжди показувати повну версію сайта".
حاولت بالفعل.
-
@selb said in Постійно перемикається на режим для ПК:
حاولت بالفعل.
Na dann:
@RX21 said in Не могу поменять местами Экспресс-панели:
Что сказать... Пишите багрепорт...
-
@selb said in Постійно перемикається на режим для ПК:
Ні. Вимкнено.
Спробуйте установити тестову версію і подивіться, як на ній себе веде браузер. Якщо та ж сама проблема - пишіть багрепорт. Посилання у мене в підписі під повідомленням.
-
@kurai said in Постійно перемикається на режим для ПК:
установити тестову версію
Де її взяти?
-
@selb said in Постійно перемикається на режим для ПК:
@kurai said in Постійно перемикається на режим для ПК:
установити тестову версію
Де її взяти?
-
На тестовій версії така сама помилка.
-
@selb said in Постійно перемикається на режим для ПК:
На тестовій версії така сама помилка.
Тоді багрепорт
-