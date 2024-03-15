Можно ли вернуть кнопку "боковой панели" вместо кнопки "блокировщик" на адресной панели?
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После обновления мобильной версии браузера я заметил, что кнопки поменялись
Было:
Стало:
Я просмотрел настройки, но не нашёл пункта, отвечающего за настройку кнопок адресной панели. Можно ли вернуть кнопки как в старой версии браузера?
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Semenov-Sherin
@KulykP Наверное, надо вернуть вкладки сверху. На первом скрине они стандартные, а на втором - как во всех браузерах.
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@Semenov-Sherin ересь какая-то. До этого нововведения всё было так, как описано в названии. Теперь какие-то нелюди решили сделать иначе.
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@KulykP Согласен полностью: кнопку надо вернуть! Удобно же было сразу в Закладки войти, Историю посмотреть-почистить и т.д. Сейчас эта кнопка видна только при установке Панели адреса ВВЕРХУ. Зачем надо было огород городить - не понятно...
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@fetser59 said in Можно ли вернуть кнопку "боковой панели" вместо кнопки "блокировщик" на адресной панели?:
@KulykP Согласен полностью: кнопку надо вернуть! Удобно же было сразу в Закладки войти, Историю посмотреть-почистить и т.д. Сейчас эта кнопка видна только при установке Панели адреса ВВЕРХУ. Зачем надо было огород городить - не понятно...
Пишите багрепорты, чтобы разработчики видели, что пользователям не нравится такое решение.
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Ура, осталось только убрать кнопку щитка и будет отлично)
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@KulykP said in Можно ли вернуть кнопку "боковой панели" вместо кнопки "блокировщик" на адресной панели?:
осталось только убрать кнопку щитка
Но она ведь была и раньше, только в пределах адресной строки.