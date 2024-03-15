@KulykP Согласен полностью: кнопку надо вернуть! Удобно же было сразу в Закладки войти, Историю посмотреть-почистить и т.д. Сейчас эта кнопка видна только при установке Панели адреса ВВЕРХУ. Зачем надо было огород городить - не понятно...