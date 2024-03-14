Автопуск видео был заблокирован
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Доброго дня всем.
На всех сайтах получаю плашку "Автопуск видео был заблокирован". Это мешает пользоваться сайтами вроде Телемост от Яндекса, видео с камеры просто не воспроизводится. Камера исправна, в других браузерах работает.
В инкогнито с отключенными расширениями та же проблема, видео с камеры не воспроизводится, плашка о блокировке висит.
При этом в настройках у меня стоит глобальное разрешение на автопуск.
Конкретно под Телемост (а плашка с блокировкой есть почти везде) делал отдельное правило - там менял только доступ к ГЕО, если его включить ситуация естественное не меняется.
Собственно куда копать, что делать? Возможно я слепой и меняю не те настройки?
Не хочется ради пары определенных сайтов переключаться на другой браузер.
Спасибо.
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@nelumbo у вас последняя версия браузера? В последних обновлениях было что-то про автозапуск.
Можно ещё для теста по умолчанию для всех сайтов запретить, а для телемоста отдельно разрешить.
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@sedative29rus Версия последняя стабильная, да.
Ваша гипотеза запретить всем/разрешить на конкретный сработала, спасибо!
Но, правило работает как-то странно, когда глобально выставил запрет - везде автопуск включился. Проверил на примере YouTube, vc.ru и в принципе на всех сайтах где он блокировался при правиле "Разрешить", он включился при правиле "Запретить"
Видимо придется вручную выставлять правила для частопосещаемых сайтов и не обращать внимание на глобальные правила.
В любом случае большое спасибо, ваш способ подошел
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@nelumbo Хорошо, но неплохо бы проверить на чистом профиле.
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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xogorxogorich
@nelumbo said in Автопуск видео был заблокирован:
Видимо придется вручную выставлять правила для частопосещаемых сайтов и не обращать внимание на глобальные правила.
Есть ощущение, что разрабы Вивальди что-то поломали с согласованностью глобальных и индивидуальных разрешений для сайтов. На последних версиях столкнулся с проблемой схожего порядка (тык).
Будем надеяться, что со временем подправят.
..............
Если, конечно, исправлять ситуацию не поручат этим представителям команды разработчиков:
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@xogorxogorich said in Автопуск видео был заблокирован:
этим представителям
Ну первый-то весьма хорош. Он себе даже личный раздел настроек запилил
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@sedative29rus said in Автопуск видео был заблокирован:
@xogorxogorich said in Автопуск видео был заблокирован:
этим представителям
Ну первый-то весьма хорош. Он себе даже личный раздел настроек запилил
о___О
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@kurai как-то стало тревожно