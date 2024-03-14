Доброго дня всем.

На всех сайтах получаю плашку "Автопуск видео был заблокирован". Это мешает пользоваться сайтами вроде Телемост от Яндекса, видео с камеры просто не воспроизводится. Камера исправна, в других браузерах работает.

В инкогнито с отключенными расширениями та же проблема, видео с камеры не воспроизводится, плашка о блокировке висит.

При этом в настройках у меня стоит глобальное разрешение на автопуск.



Конкретно под Телемост (а плашка с блокировкой есть почти везде) делал отдельное правило - там менял только доступ к ГЕО, если его включить ситуация естественное не меняется.

Собственно куда копать, что делать? Возможно я слепой и меняю не те настройки?

Не хочется ради пары определенных сайтов переключаться на другой браузер.

Спасибо.