Vivaldi для Android с настраиваемыми обоями
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Shpankov Vivaldi Team
Обновление Vivaldi позволяет устанавливать собственные обои на стартовую страницу и стал переводить быстрее.
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sedative29rus
@Shpankov said in Vivaldi для Android с настраиваемыми обоями:
Обновление Vivaldi позволяет устанавливать собственные обои на стартовую страницу и стал переводить быстрее.
тут путаница с подлежащим и сказуемыми.
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С такими плитками выглядит, мягко говоря, не очень. Добавить бы полупрозрачность фону плитки, стало бы гораздо лучше.
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Когда вы впилите поддержку хромовских расширений в мобильный Vivaldi? Тогда ему цены не будет. А то браузеров с поддержкой расширений на мобильных устройствах с гулькин нос.
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@kurai Согласен, я такие же плитки использую. В комментах к какому-то снэпшоту писал об этом, ноль реакции.
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@Rinaldus said in Vivaldi для Android с настраиваемыми обоями:
Когда вы впилите поддержку хромовских расширений в мобильный Vivaldi?
Думаю, не раньше, чем появится поддержка расширений в ядре chromium.
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@aminought said in Vivaldi для Android с настраиваемыми обоями:
@kurai Согласен, я такие же плитки использую. В комментах к какому-то снэпшоту писал об этом, ноль реакции.
Если не забуду, вечером сделаю багрепорт
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@kurai А почему тогда в браузере Kiwi, который тоже на основе Chromium, есть поддержка расширений?
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@Rinaldus said in Vivaldi для Android с настраиваемыми обоями:
@kurai А почему тогда в браузере Kiwi, который тоже на основе Chromium, есть поддержка расширений?
Я не знаю, как они реализовали поддержку расширений. Возможно, написали какой-нибудь "мост", который позволяет расширениям взаимодействовать с ядром.
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@kurai Ну и вы так же можете написать. Если технически возможно сделать поддержку расширений и если вы это сделаете, мобильный Vivaldi будет действительно лучшим браузером и будет привлекать к себе дополнительную аудиторию.
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sedative29rus
Как говаривал начальник Вивальди:
Adding extensions in the mobile browser is not trivial, without adding a significant maintenance cost
Добавление расширений в мобильный браузер не является тривиальной задачей, не требующей значительных затрат на обслуживание
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@rinaldus: я подозреваю, что гугл точно не запилит поддержку расширений в мобильный хром до тех пор пока не переведет его на манифест третьей версии, в первую очередь, чтобы кастрировать блокировщики рекламы. Интернетом через смартфон пользуется кучу народу и чтобы адблокеры лавинообразно не распространились и не порезали доход гугла от мобильной рекламы их таким способом собираются контролировать.
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@Tita_M Какая разница, что там сделает гугл со своим мобильным хромом? У Vivaldi свой собственный блокировщик рекламы и он прекрасно справляется на всех платформах, включая мобильные. По приведенному мной примеру можно понять, что запилить поддержку расширений в мобильный браузер технически возможно. Так почему бы это не сделать?
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@Rinaldus said in Vivaldi для Android с настраиваемыми обоями:
@kurai Ну и вы так же можете написать. Если технически возможно сделать поддержку расширений и если вы это сделаете, мобильный Vivaldi будет действительно лучшим браузером и будет привлекать к себе дополнительную аудиторию.
Команда Kiwi пилит браузер только под Android.
Команда Vivaldi состоит из 58 человек, двух собак и кота пилит браузеры под Windows, Linux, MacOS, Android, Android Auto, iOS. Немножко разный масштаб разработки. Возможно, когда-нибудь поддержка расширений и появится, но пока разработчики отдают предпочтение встроенным функциям.
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best browser
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@aminought
это хорошо.
Слушайте, а попробуйте юзать Apktool M — тулза универсальная, в одной софтинке собрано всё, что вы делали в той теме, вплоть до генерации своих ключей. Можно декомпилить только ресурсы, что ускоряет работу. Софтинка фришная и часто обновляется. Да, и работать можно прямо со смарта или планшета — в чём её и смысл.
И насчёт той ошибки... я не декомпилил браузер полностью (терпения не хватило, там полчаса, наверное, ждать надо), но до ресурсов — запросто. Цвета поменял, как вы предложили, собрал, всё сразу нормально работает, без ошибок, вылетов и багов.
Есть одноимённый канал в телеге от разработчика.
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@kurai
а можно подробности про кота?
Ну и про собак тоже.
Интересно ведь.
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@far4 said in Vivaldi для Android с настраиваемыми обоями:
@kurai
а можно подробности про кота?
Ну и про собак тоже.
Интересно ведь.
К сожалению, я знаю только, что задача этих сотрудников - вдохновлять, помогать справиться со стрессом и помогать отвлечься.
Может, @Shpankov расскажет подробнее?
А вообще, животное в офисе - это просто супер! У нас недавно была кошка на передержке, две недели жила. Так мы её гладили, кормили вкусняшками, таскали на руках. И кошка довольна, и мы в восторге