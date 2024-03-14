@aminought

это хорошо.

Слушайте, а попробуйте юзать Apktool M — тулза универсальная, в одной софтинке собрано всё, что вы делали в той теме, вплоть до генерации своих ключей. Можно декомпилить только ресурсы, что ускоряет работу. Софтинка фришная и часто обновляется. Да, и работать можно прямо со смарта или планшета — в чём её и смысл.

И насчёт той ошибки... я не декомпилил браузер полностью (терпения не хватило, там полчаса, наверное, ждать надо), но до ресурсов — запросто. Цвета поменял, как вы предложили, собрал, всё сразу нормально работает, без ошибок, вылетов и багов.

Есть одноимённый канал в телеге от разработчика.