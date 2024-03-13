Несколько коротких имён для поисковиков
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Возможность назначить несколько коротких имён для систем поиска. Сейчас есть возможность использовать короткое имя системы поиска в адресной строке, например, для поиска в Гугле можно написать "g %запрос%".
Но короткое имя может быть только одно, что не очень удобно, например, при поиске на русском.
Нужно сначала сменить раскладку на английскую, затем ввести короткое имя, затем вернуться в русскую раскладку и вбить запрос.
Было бы удобнее иметь два коротких имени "g" и "г" и тогда не нужно было бы менять раскладку.
Сделать назначение можно в том же поле, через запятую.
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sedative29rus
@kurai said in Несколько коротких имён для поисковиков:
Но предлагаемый вариант будет попроще, быстрее и удобнее
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@kurai Спасибо. Работает
Хотя для меня решение с дублированием настроек было не очевидным. Получается еще нужно копировать адреса системы поиска и поисковых подсказок.
Если не делать настройку, как в моём предложении, может тогда сделать функцию дублирования. Нажимаем правой кнопкой на существующую службу "дублировать" и получаем новую строку с полями заполенными, как в оригинале
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@sedative29rus said in Несколько коротких имён для поисковиков:
@kurai said in Несколько коротких имён для поисковиков:
Но предлагаемый вариант будет попроще, быстрее и удобнее
Да, согласен. Но такой вариант позволяет уже сейчас хоть как-то пользоваться разными раскладками для поиска.
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@eIrbis said in Несколько коротких имён для поисковиков:
Если не делать настройку, как в моём предложении, может тогда сделать функцию дублирования.
Думаю, назначение нескольких коротких имён для поиска будет удобнее. Если дублировать поисковые системы, то можно запутаться в огромном списке.