Возможность назначить несколько коротких имён для систем поиска. Сейчас есть возможность использовать короткое имя системы поиска в адресной строке, например, для поиска в Гугле можно написать "g %запрос%".

Но короткое имя может быть только одно, что не очень удобно, например, при поиске на русском.

Нужно сначала сменить раскладку на английскую, затем ввести короткое имя, затем вернуться в русскую раскладку и вбить запрос.

Было бы удобнее иметь два коротких имени "g" и "г" и тогда не нужно было бы менять раскладку.

Сделать назначение можно в том же поле, через запятую.