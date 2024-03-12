（原文在此）

使快照流保持最新状态 – Vivaldi 浏览器快照 3291.3

今天的快照让您（我们最忠实的测试人员）了解我们内部一直在进行的所有修复的最新情况。 这里有很多全面的变化，特别是邮件和翻译功能。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 3 月 12 日

变更日志

[地址栏] 在之前完成之前不要执行下拉搜索 (VB-104648)

[地址栏] 改进书签搜索 (VB-104169)

[地址栏] 带有“@”字符的 URL 被视为搜索词 (VB-102181)

[书签] 面板/窗口中的书签缺少工具提示 (VB-5201)

[书签] 从包含文件夹的浏览器导入书签时，每个文件夹在其自己的文件夹中都有一个副本，该文件夹为空 (VB-90560)

[日历] 将无效的 WebCAL（HTTP/404 或 410）订阅显示为已损坏 (VB-104352)

[日历] 搜索结果显示任务日期错误 (VB-103418)

[Chromium]升级至122.0.6261.116

[命令] 引入“将页面添加到网页面板”的命令 (VB-104190)

[崩溃] 关闭翻译弹出窗口时 (VB-104345)

[崩溃] 在公司机器上 (VB-103871)

[崩溃][Linux][媒体] 与 arm32 deb 捆绑的 libffmpeg.so 文件为零字节 (VB-104483)

[崩溃][macOS] 退出全屏 (VB-104418)

[下载] 未显示下载对话框 (VB-104397)

[冻结] 深色网站外观与第二个用户配置文件的组合导致 Vivaldi 冻结 (VB-104383)

[访客] 访客配置文件通过配置文件管理器对话框中的退出按钮称为“访客会话”(VB-103993)

[来宾] 窗口工具栏不应自定义 (VB-89158)

[历史] 在内存数据库中实现历史搜索（VB-103532）

[历史记录] 从其他浏览器导入失败 (VB-104036)

[历史记录] 历史记录删除对话框中的文本和下拉列表之间没有空格 (VB-104062)

[Linux][媒体] 允许短暂启动延迟以在主要更新时修复媒体 (VB-104319)

[Linux][Media] 监视新 libffmpeg 的位置，并在出现时通知用户重新启动 (VB-103899)

[macOS] 当 Vivaldi 关闭时打开外部链接会在常规窗口后面的新窗口中打开。 (VB-39284)

[macOS][设置]设置窗口最小尺寸小于可见尺寸 (VB-104295)

[macOS][工作区]未打开窗口时链接路由无法正常工作 (VB-100520)

[邮件] 修改搜索词后，“搜索范围”文件夹选择被重置 (VB-104106)

[邮件] 将附件从下拉列表更改为复选框 (VB-104047)

[邮件] 在搜索目标选择中将主题更改为标题 (VB-104274)

[邮件] 在联系人中搜索时选择标题会破坏结果 (VB-104307)

[邮件] 选择不同的“搜索”文件夹应使用文件夹的视图过滤器切换 (VB-104218)

[邮件] 手动打开没有查询的搜索后，清除搜索不会执行任何操作 (VB-104122)

[邮件] 当前文件夹在“搜索范围”下拉列表中始终显示“已选择”(VB-104128)

[邮件] 在重建邮件搜索数据库之前删除 MailSearchDB 文件 (VB-104451)

[邮件] 离线的 IMAP 帐户会产生连接错误 (VB-104135)

[邮件] 在“所有邮件”视图中，取消搜索后，通过搜索打开的可见性无法重置 (VB-104099)

[邮件] POP 验证失败 (VB-104262)

[邮件] 在“发件人”字段中搜索会清除整个搜索 UI（已关闭）(VB-104132)

[邮件] 显示来自发件人的邮件并在联系人面板中选择联系人：返回 0 个结果 (VB-104276)

[邮件] 统一搜索输入字段的外观 (VB-104289)

[邮件]更新搜索迁移错误消息（VB-104347）

[邮件] 已验证，但第二个账户的身份验证失败 (VB-104211)

[邮件] IMAP 文件夹订阅失败导致同步问题 (VB-100094)

[邮件] 账户服务器字段无法正确显示 (VB-104193)

[媒体] Twitch.tv 流开始静音，所有标签页声音都集中在第一个播放的标签页上 (VB-104437)

[媒体] 自动播放损坏 (VB-104514)

[笔记] 按笔记的上次修改时间戳排序 (VB-92788)

[隐私]禁用更多隐私沙箱项目（确保禁用第一方集）

[快速命令] 在新标签页设置中打开书签 (VB-103919)

[阅读器] <pre>元素在阅读器模式下无法正确呈现 (VB-95292)

[阅读器] 不支持从右到左 (VB-99954)

[阅读器] 阅读器视图中的巨大表情符号 (VB-92065)

[阅读器] 极大地调整 svg 图标的大小 (VB-99492)

[阅读器] 历史导航触发器 (VB-98990)

[搜索] 从 vivaldi.com 获取更新的合作伙伴 URL (VB-102933)

[会话][工作区] 无法查看/编辑从禁用“包括所有工作区”的工作区保存的会话内容 (VB-104602)

[会话][工作空间] 更新会话工作空间信息时，即使您要求不添加，也会添加 (VB-104634)

[设置] 允许手动站点权限编辑 (VB-104176)

[设置] 启用自动首选颜色主题的强制深色模式设置 (VB-104395)

[设置] 用于删除 cookie 的 X 在“保存的 Cookie”设置中的位置不正确 (VB-103674)

[快速拨号] 文件夹缩略图有时不显示 (VB-100225)

[标签页] 允许关闭固定标签栈中的标签页 (VB-104559)

[标签页] 在激活“单击激活”的情况下单击窗口侧面板中的“X”按钮关闭标签页会导致空白页面 (VB-98381)

[标签页] 在另一个工作区中重新打开标签栈 内的标签页(VB-96474)

[标签页] Shift+单击主页图标应在新标签页中打开主页 (VB-96402)

[标签页] 在工具提示中显示休眠标签页的数量 (VB-104140)

[标签] 关于：空白卡在 10% 加载状态 (VB-104472)

[工具栏] 按钮被状态栏边框覆盖 (VB-104606)

[翻译] 淘宝网无法从中文翻译成英文 (VB-85545)

[翻译] 如果有 <code> tag 翻译出错 (VB-84149)

[翻译] 自动翻译不翻译所选内容 (VB-104386)

[翻译] 页面刷新后地址栏中缺少按钮 (VB-104233)

[翻译] 在翻译面板中显示检测到的语言 (VB-103878)

[翻译] Nikkei.com 和多个 <br> 元素未全部翻译 (VB-77528)

[翻译] 不适用于至少一种语言 (VB-84617)

[UI][设置]更新各种翻译

[窗口管理] 窗口最小尺寸小于可见尺寸 (VB-104294)

[工作区] 工作区列表的焦点轮廓不一致 (VB-104137)

（机翻，人肉校订）