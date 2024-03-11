иногда (например, при получении письма в почте) vivaldi показывает уведомления.

однако все программы в ubuntu посылают уведомления через dbus (notify-send), и только vivaldi рисует их самостоятельно.

в результате его уведомления выбиваются из общего стиля, а также могут перекрывать другие уведомления и элементы окна.

а также "родное" уведомление при наведении мыши становится полупрозрачным и позволяет кликать на то, что под ним находится, а уведомление vivaldi - нет.

хотелось бы перенаправить уведомления vivaldi в общий поток.

вот здесь предлагается один рецепт, как это сделать, только он больше не работает: https://forum.vivaldi.net/topic/42503/