"Родные" уведомления
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иногда (например, при получении письма в почте) vivaldi показывает уведомления.
однако все программы в ubuntu посылают уведомления через dbus (notify-send), и только vivaldi рисует их самостоятельно.
в результате его уведомления выбиваются из общего стиля, а также могут перекрывать другие уведомления и элементы окна.
а также "родное" уведомление при наведении мыши становится полупрозрачным и позволяет кликать на то, что под ним находится, а уведомление vivaldi - нет.
хотелось бы перенаправить уведомления vivaldi в общий поток.
вот здесь предлагается один рецепт, как это сделать, только он больше не работает: https://forum.vivaldi.net/topic/42503/
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@Vladimyr посмотрел на уведомления о завершении загрузки в KDE, Xfce и Gnome у себя в Archlinux - везде обычные системные уведомления
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@Vladimyr said in "Родные" уведомления:
предлагается один рецепт
Там если сначала включить
chrome://flags/#temporary-unexpire-flags-m120, то появится (после рестарта)
chrome://flags/#enable-system-notifications
Но по слову temporary в названии понятно, что это ненадолго.
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@sedative29rus
вот это зоопарк!
а у меня только unity+ubuntu, сижу на них с 2012 года (разумеется, версия свежая, 23.10)
и вот как у меня выглядит системное уведомление:
а вот оно же при наведении мыши:
а вот уведомление от вивальди:
цвет другой, углы прямые, да ещё и сдвинуто вверх.
флаг уведомлений через временный флаг установить получилось, да толку от этого ноль.
браузер перезапускал
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sedative29rus
@Vladimyr said in "Родные" уведомления:
unity
Тыщу лет про него новостей не встречал.
В интернетах встречаются темы про уведомления хрома в юнити, т.е. про вашу проблему, но они уже многолетней давности, и решения соответствующие - покрытые пылью. Например, https://github.com/davewongillies/chrome_libnotify_notificatons
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@sedative29rus
ну не знаю... проект вполне живой, и мне unity нравится за меню в виде HUD, ни у одного другого окружения такого нет!
https://ubuntuunity.org
благодарю за инфу, теперь более-менее ясно, почему так мало народу жалуется про уведомления, видимо, они только в unity такие странные.
не даёт покоя мысль, а почему у меня с другими программами всё ок? и торрент-качалка, и муз. плеер, и все остальные проги показывают штатные уведомления! и только vivaldi этого не делает, хотя с другими окружениями ведь может. может, просто надо в нём кое-что подкрутить?
хотелось бы адресовать этот вопрос разработчикам, они должны знать ответ. быть может, Илья @SHPANKOV может помочь с этим вопросом?
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@sedative29rus при установке на линуксе есть выбор установки обычный/автономный? Если на Windows установить браузер в автономном режиме, то он не использует системные уведомления, а только браузерные.
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@kurai said in "Родные" уведомления:
при установке на линуксе есть выбор установки обычный/автономный?
Не, там такого нету.
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@Vladimyr said in "Родные" уведомления:
быть может, Илья @SHPANKOV может помочь с этим вопросом?
К сожалению, не помогу - у меня все уведомления, и системные, и из браузера, отображаются в системном лотке (openSUSE).
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@Shpankov я имел в виду - передать вопрос разработчикам
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и кстати, меню vivaldi в HUD тоже не подтягивается...
помню, в libreoffice раньше такое было, сейчас уже пофиксили
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@Vladimyr said in "Родные" уведомления:
я имел в виду - передать вопрос разработчикам
Самый лучший способ - отправить баг-репорт с подробным описанием. Я не могу воспроизвести - мне нечего сказать про детали.
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@Shpankov VB-104915
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@Vladimyr said in "Родные" уведомления:
VB-104915
Спасибо!