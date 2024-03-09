@sedative29rus said in автопауза на трансляциях:

@klov3244 А если Трово добавить на веб-панель, включить там стрим и свернуть эту веб-панель?

это действительно работает. стрим не останавливается.

завтра попробую. запустить без всех расширений. посмотрю что будет.

но у меня вроде и нет ничего из них, что должно влиять на сайт