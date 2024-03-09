автопауза на трансляциях
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Ну собственно смотрю/слушаю стримы или трансляции
параллельно работая на других вкладках
пока вкладка с трансляцией активна - все ок
стоит с нее уйти. воспроизведение ставится на паузу.
я не понимаю почему. баг это или какая-то настройка в
браузере.
буду рад помощи. речь конкретно о трансляциях на трово лайф
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@klov3244 said in автопауза на трансляциях:
Ну собственно смотрю/слушаю стримы или трансляции
параллельно работая на других вкладках
пока вкладка с трансляцией активна - все ок
стоит с нее уйти. воспроизведение ставится на паузу.
я не понимаю почему. баг это или какая-то настройка в
браузере.
буду рад помощи. речь конкретно о трансляциях на трово лайф
Попробуйте поменять настройки тут:
Меню / Настройки / Вкладки / Большой раздел "Возможности вкладки" / Блок настроек "Звук на вкладке" и активируйте опцию "Воспроизводить вс' аудио".
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@klov3244 said in автопауза на трансляциях:
смотрю/слушаю стримы или трансляции
На любых сайтах? Прямой эфир?
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А, вижу. Трово.
Это разве не их фича специально сделанная?
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@kurai said in автопауза на трансляциях:
Попробуйте поменять настройки тут
по умолчанию у меня такие настройки и стоят
@sedative29rus said in автопауза на трансляциях:
А, вижу. Трово.
Это разве не их фича специально сделанная?
Замечал только на трово. ютуб - проблем нет
в том же фаерфоксе. все прекрасно работают - тоесть это не из-за сайта
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@klov3244 А оно на паузу сразу ставится при переключении вкладок или через время?
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@sedative29rus
стоит открыть другую вкладку или переключиться на другую вкладку - воспроизведение останавливается сразу.
что любопытно. если вкладку с трансляцией открыть в отдельном окне, а не вкладке- то оно нормально будет работать
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@klov3244 А если Трово добавить на веб-панель, включить там стрим и свернуть эту веб-панель?
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@klov3244 said in автопауза на трансляциях:
тоесть это не из-за сайта
Да. Но у меня вашей проблемы не наблюдается.
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@sedative29rus said in автопауза на трансляциях:
@klov3244 А если Трово добавить на веб-панель, включить там стрим и свернуть эту веб-панель?
это действительно работает. стрим не останавливается.
завтра попробую. запустить без всех расширений. посмотрю что будет.
но у меня вроде и нет ничего из них, что должно влиять на сайт
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@sedative29rus said in автопауза на трансляциях:
Да. Но у меня вашей проблемы не наблюдается.
на новом профиле. все нормально
так же пробовал отключить все расширения - не помогло.
судя по всему это какая-то настройка браузера.