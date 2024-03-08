У вас премиум-аккаунт YouTube Music? Уже неактуально.

Добавьте YouTube Music как веб-панель, после этого нажмите правой кнопкой мышки на кнопку YouTube Music в боковой панели и выберите пункт "Показывать полную версию".

По умолчанию в боковой панели отображается мобильная версия сайтов. YouTube Music думает, что вы запускаете мобильное приложение без премиум-подписки и прекращает воспроизведение, потому что в бесплатной версии экран должен быть активен. Но я могу ошибаться По крайней мере, по такому правилу работает приложение YouTube.