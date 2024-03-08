Боковая панель и музыка
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Всем привет использую этот браузер впервые.
Хочу сделать в боковой панели что бы играла музыка из YM (YouTube Music, Spotify ) когда я свернул ее, типа как в Опера в боковой панели музыка как ее можна сделать?
Я добавил YouTube Music на когда я ее скрываю все закрываеться
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У вас премиум-аккаунт YouTube Music?Уже неактуально.
Добавьте YouTube Music как веб-панель, после этого нажмите правой кнопкой мышки на кнопку YouTube Music в боковой панели и выберите пункт "Показывать полную версию".
По умолчанию в боковой панели отображается мобильная версия сайтов. YouTube Music думает, что вы запускаете мобильное приложение без премиум-подписки и прекращает воспроизведение, потому что в бесплатной версии экран должен быть активен. Но я могу ошибаться По крайней мере, по такому правилу работает приложение YouTube.
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@Taranenko said in Боковая панель и музыка:
Всем привет использую этот браузер впервые.
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