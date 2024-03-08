Мне кажется, будет полезным добавление функции, позволяющей Отобразить или Скрыть группу Верхних панелей (Панель вкладок, Адресная панель, Панель Закладок) при наведении мышки, на границу Верхней области экрана, но без необходимости, нажатия на эту область.

По аналогии с Предложениями на Форуме, для Боковой Панели.

Схожий результат, можно получить, используя функцию перехода в Полноэкранный режим - по нажатию на клавишу F11.

Но в данном случае, скрываться и отображаться, будут только Верхние панели, не затрагивая остальные элементы Интерфейса.

Рис. 1. При подведении мышки к границе экрана (3) Верхние Панели скрываются, или отображаются.