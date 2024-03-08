ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАГРУЗИТЬ VIVALDI
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просто пишет и всЁ. Как это решить?
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Semenov-Sherin
А если ПК перезагрузить?
А то кажется, что процесс в фоне завис.
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@Semenov-Sherin всё равно тоже самое. Перезагружай не перезагружай всё равно такая ошибка
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@feqwfe said in ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАГРУЗИТЬ VIVALDI:
просто пишет и всЁ. Как это решить?
Вы обновляете или устанавливаете с нуля?
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@kurai с нуля
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@feqwfe said in ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАГРУЗИТЬ VIVALDI:
@kurai с нуля
Попробуйте отключить антивирус (Аваст, наверное) на время установки.
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@kurai я уже пробовал антивирус отключать (у меня malwarebytes) и всё равно вылезает такая ошибка
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sedative29rus
@feqwfe Тип (и каталог) установки попробуйте поменять
В системной папке TEMP место есть?
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@sedative29rus всё спасибо. Браузер загрузился