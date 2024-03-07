1. 标签栏滚动问题

开启 滚轮切换标签 和 开启横向滚动 ( 按住 Shift 键横向滚动 ) 之后, 倘若是在垂直标签栏的情况下 (比如说放在左侧)

那么当因为标签页很多页面显示不完整而出现滚动条的时候, 按住 Shift 键无法通过滚轮控制上下滚动

虽然说描述上写的是确实是 "横向滚动", 但实际上这不合理

横向滚动



对于垂直标签栏, 此时除了用鼠标去拖动滑动条之外我目前没找到其它更好的办法能方便地滚动页面

因为这时候鼠标滚轮是直接控制标签页切换的

如图中所示, 此时只能去拖滚动条, 非常不合理, 尤其是当标签数量很多的时候



合理的设计应该是, 按住 Shift 键横向滚动 改成 按住 Shift 键滚动

该选项应当同时对水平和垂直标签栏生效: 水平标签栏就水平滚动, 垂直标签栏就垂直滚动

(当然有没有可能这是一个 BUG 呢? 我不清楚)

2. 关于 alt+滚轮进行标签循环的功能

众所周知, 开启 滚轮切换标签 后, 用户可以按住 Alt 键的同时通过鼠标滚轮来快速进行标签循环

如图中所示 (开启了 显示标签循环 )



这个功能非常好用, 然而我认为它应该独立出来, 不与 滚轮切换标签 捆绑

这样用户可以在不开启 滚轮切换标签 功能的同时 (尤其是用户可能不希望开启该功能, 比如说我), 通过按住 Alt 键临时进行滚轮标签循环, 灵活性很强

单独为这个功能提供一个可配置的选项也十分符合 Vivaldi 的设计原则