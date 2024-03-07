关于滚轮切换标签页的问题和建议
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inkbottle09
1. 标签栏滚动问题
开启
滚轮切换标签和
开启横向滚动(
按住 Shift 键横向滚动) 之后, 倘若是在垂直标签栏的情况下 (比如说放在左侧)
那么当因为标签页很多页面显示不完整而出现滚动条的时候, 按住
Shift键无法通过滚轮控制上下滚动
虽然说描述上写的是确实是 "横向滚动", 但实际上这不合理
- 横向滚动
对于垂直标签栏, 此时除了用鼠标去拖动滑动条之外我目前没找到其它更好的办法能方便地滚动页面
因为这时候鼠标滚轮是直接控制标签页切换的
- 如图中所示, 此时只能去拖滚动条, 非常不合理, 尤其是当标签数量很多的时候
合理的设计应该是,
按住 Shift 键横向滚动改成
按住 Shift 键滚动
该选项应当同时对水平和垂直标签栏生效: 水平标签栏就水平滚动, 垂直标签栏就垂直滚动
(当然有没有可能这是一个 BUG 呢? 我不清楚)
2. 关于 alt+滚轮进行标签循环的功能
众所周知, 开启
滚轮切换标签后, 用户可以按住
Alt键的同时通过鼠标滚轮来快速进行标签循环
- 如图中所示 (开启了
显示标签循环)
这个功能非常好用, 然而我认为它应该独立出来, 不与
滚轮切换标签捆绑
这样用户可以在不开启
滚轮切换标签功能的同时 (尤其是用户可能不希望开启该功能, 比如说我), 通过按住
Alt键临时进行滚轮标签循环, 灵活性很强
单独为这个功能提供一个可配置的选项也十分符合 Vivaldi 的设计原则
另外, 我知道默认按键下按
Ctrl+Tab和
Ctrl+Shift+Tab也可以实现相同操作, 不过这个效率不高, 也没有用滚轮那么快捷和精确. 但是因为前面所说的
开启横向滚动无法应用于垂直标签页的问题, 我只能被迫关闭了
滚轮切换标签功能, 这也导致无法使用
Alt+ 滚轮这一非常实用的功能
- 横向滚动
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Aaron Translator
@inkbottle09 said in 关于滚轮切换标签页的问题和建议:
- 标签栏滚动问题
无法重现你 的问题。我这里垂直标签栏设置，无论是否勾选“横向滚动”都可以用滚轮切换。