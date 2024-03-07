Можно ли избавиться от промежуточного диалога при сохранении по ссылке?
-
Если нажимаю на ссылку "Скачать"
то всегда появляется диалог
и мне приходится нажимать на
Save As..., повторяя это десятки раз в день.
Если ли способ заставить бразузер всегда спрашивать место для сохранения, то есть пропустить этот выбор между Сохранить/СохранитьКак/Открыть?
====
В другом моем браузере (приходится быть многостаночником - увы, не от хорошей жизни) сразу появляется ОС-диалог для выбора файла.
-
Согласен, диалог не продуман. Просто написан по общим стандартам. Все кнопки нужны , кроме двух. Save and Open противоречат настройкам браузера. Если человек выбрал "открыть этот диалог", то Save and Open ему не нужны. Canсel есть в любом другом диалоге.
Вы правы, после легкого анализа ситуации -- весь диалог левый .
-
@kvichans said in Можно ли избавиться от промежуточного диалога при сохранении по ссылке?:
Если ли способ заставить бразузер всегда спрашивать место для сохранения, то есть пропустить этот выбор между Сохранить/СохранитьКак/Открыть?
Вот эту опцию не пробовали?
-
@Shpankov said in Можно ли избавиться от промежуточного диалога при сохранении по ссылке?:
@kvichans said in Можно ли избавиться от промежуточного диалога при сохранении по ссылке?:
Если ли способ заставить бразузер всегда спрашивать место для сохранения, то есть пропустить этот выбор между Сохранить/СохранитьКак/Открыть?
Вот эту опцию не пробовали?
У меня эта опция сразу сохраняет, без диалога "Сохранить как..."
-
sedative29rus
Ну... насколько я помню, лень сейчас проверять, можно поставить эту галку на скриншоте и включить хромиумную настройку "Всегда указывать" в chrome://settings/downloads и будет желаемое ТС поведение. Но если вылезут баги, то здесь чур не жаловаться.
-
@kurai said in Можно ли избавиться от промежуточного диалога при сохранении по ссылке?:
У меня эта опция сразу сохраняет, без диалога "Сохранить как..."
А разве не это требуется? Не надо никакие кнопки нажимать.
-
sedative29rus
@Shpankov Надо чтобы окно с выбором места сохранения вылезало сразу при клике по ссылке.
-
@sedative29rus said in Можно ли избавиться от промежуточного диалога при сохранении по ссылке?:
@Shpankov Надо чтобы окно с выбором места сохранения вылезало сразу при клике по ссылке.
От оно как... Т.е. чтобы сразу выходил системный диалог. Тогда через умелые руки, да.