Если нажимаю на ссылку "Скачать"



то всегда появляется диалог



и мне приходится нажимать на Save As... , повторяя это десятки раз в день.

Если ли способ заставить бразузер всегда спрашивать место для сохранения, то есть пропустить этот выбор между Сохранить/СохранитьКак/Открыть?

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В другом моем браузере (приходится быть многостаночником - увы, не от хорошей жизни) сразу появляется ОС-диалог для выбора файла.