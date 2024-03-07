（原文在此）

修复和改进 – Vivaldi Android 浏览器快照 3287.4

今天的快照包含一系列回归修复、UI 改进和 Chromium 改进。

玛丽亚·波波娃

2024 年 3 月 6 日

变更日志

[书签] 文件夹上的快速拨号设置未立即反映 (VAB-8737)

[笔记] 编辑项目更改订单时订单未更新 (VAB-8696)

[隐身窗口] 没有视觉指示器来区分正常黑暗模式和隐身窗口 VAB-8031

[UI] 底部工具栏上缺少主页按钮 (VAB-8560)

[UI] V 菜单打开时面板不关闭 (VAB-8781)

[UI] 滚动时状态栏菜单图标轻微移动 (VAB-8750)

[UI] 标签栈图标被挤压 (VAB-8746)

[UI] 滚动时跟踪器盾牌图标状态发生变化 (VAB-8614)

[回归] 双地址栏(VAB-8720)

[回归] 进入阅读列表后无法打开书签 (VAB-8774)

[回归] 搜索引擎图标不显示 (VAB-8763)

[回归] 尝试保存页面以供阅读时浏览器崩溃 (VAB-8771)

[回归] 触发维基百科搜索导致崩溃 (VAB-8748)

[回归] 在 Foldable 上的多窗口中打开下载时 Vivaldi 崩溃 (VAB-8783)

[回归] 出现错误的标签页占位符图像 (VAB-8676)

Chromium升级至122.0.6261.85

（机翻，人肉校订）