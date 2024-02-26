Обсуждение дизайна Экспресс-панели
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@Shpankov said in Мои эскизы Экспресс-панели:
У меня всё никак руки не дойдут сделать один репозиторий для эскизов...
Прошло 4 года. Как успехи, Илья ? Как вы видите репозиторий ? Это не просто красивое слово. Он предполагает облачную стратегию, доступ прямо из браузера. И в этой теме без preview ни обойдется.
Это не свалка на чужом обменнике.
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Сейчас Экспресс-панель сильно меняется - по умолчанию будут подтягиваться иконки веб-сайтов. Это снижает потребность в рукодельных картинках немного. Но работа над Экспресс-панелью будет продолжаться.
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иконки (не знаю, какой там стандарт 16х16px или 32x32px) не заменят полноценные панели. А тем более шикарные GIF из видео- и 3D-редакторов.
Вот если бы вы сделали тот репозиторий (тем более механизм, сервер у вас есть), тогда бы юзеры сами его наполняли. А по числу скачиваний, можно обнулять те, что себя не проявили, и есть конкуренты получше.
И разумеется, не сложно завести это все на Синхронизацию. Не думаю, что там много трафика.
Но это все мечты. Ваши слова "юзеры полюбили иконки " ... и это в 2024 году ? Соц. исследование было ?
К сроку нашего ожидания добавляем цифру 4.
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Иконки используются 64х64.
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Все это уже было в истории, и не меньше 6 лет назад. Самое известное FVD Speed Dial могло из любого сайта выдрать его логотип (не иконку), удалить фон, и представить 10+ вариантов, с разным фоном, масштабом и цветом.
Все это уже было. Сервисы удаления фона в авто-режиме есть давно, когда еще про ИИ никто, кроме меня, не слышал.
Вы мечтаете о том, что многие уже забыли.
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Был бы репозиторий , навороченые GIF сами бы подтягивались , как только юзер домен сайта указал . И чем больше юзеров участвует, тем выше возможность любой бабушке или блогерше с когтями сразу увидеть все лучшие раскрашенные и анимированные панели на своем компе. Даже если они про .GIF или .WEBM никогда не слышали.
Это была бы часть вашей любимой стратегии -- развиваться чужими руками
Давайте , коллеги, помечтаем, подключайтесь . Но не к репозиторию
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Я вижу, что автор темы Игорь закрыл собой половину белорусского интернета. Т.е. лояльность моих соседей к Vivaldi будет намного выше, чем к другим поделкам. А юзеры они такие -- бегут туда , где больше рюшечек с кружевами.
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@Shpankov кстати, что там по синхронизации картинок экспресс-панели?
А, то давно меня тут не было...
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@sphera said in Мои эскизы Экспресс-панели:
Я вижу, что автор темы Игорь закрыл собой половину белорусского интернета.
Всмысле?
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Ладно бы, если б эти картинки синхронизировались... А так толку от синхронизации, если плитки голые... Приходится файл и папку с плитками тоскать. Бывает нечаянно нажму обновить на экспресс-панели и ппц все плитки сбились. После этого копию держу. А баг репорт отправлял ещё 14 декабря 2019 года и до сих пор глухо....
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@Igor_VL а что непонятно в моей цитате ?
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@Igor_VL said in Мои эскизы Экспресс-панели:
@sphera said in Мои эскизы Экспресс-панели:
Я вижу, что автор темы Игорь закрыл собой половину белорусского интернета.
Всмысле?
В смысле: Вы проделали огромную работу, и собрали добрую половину белорусских брендов. Да и не только белорусских. Я думаю, многие пользователи Вам благодарны.
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Ааа понел, сразу не дошло...Не думал, что моими плитками пользуется много народу...
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@Igor_VL said in Мои эскизы Экспресс-панели:
@Shpankov кстати, что там по синхронизации картинок экспресс-панели?
А, то давно меня тут не было...
Тут такое дело... Проблему решили решать кардинально: по умолчанию ячейки ЭП сделали в виде иконок, поэтому при синхронизации и там и там будут одинаковые иконки. В том числе - и на мобильных устройствах. Иконки берутся из фавиконок сайтов (большого размера - те, что для каких-нибудь Apple устройств или ещё каких). Размер 64х64.
Такие дела.
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sedative29rus
@Shpankov said in Мои эскизы Экспресс-панели:
Размер 64х64
Дайте угадаю, скажете писать админам сайтов в таких случаях, да?)
А что делать, если они не реагируют?
И свою иконку не поставить в таком режиме.
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sedative29rus
@Shpankov said in Мои эскизы Экспресс-панели:
Проблему решили решать кардинально: по умолчанию ячейки ЭП сделали в виде иконок
Да и вообще... уж извините, но со стороны давних пользователей это больше похоже на "Мы столкнулись с кучей проблем в реализации, поэтому решили не мучиться и закостылили 'решение' через фавиконки".
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xogorxogorich
@sedative29rus said in Мои эскизы Экспресс-панели:
И свою иконку не поставить в таком режиме.
Вот подобного механизма и правда не хватает.
В том числе в мобильной версии. Мне понравился там способ отображения сайтов на Экспресс-панели в виде списка, чтобы названия сайтов/страниц более-менее нормально помещались и были читаемыми. Но эти иногда размытые, иногда пиксельные иконки некоторых сайтов....
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xogorxogorich
Сейчас подумалось. А что, если добавить к возможности выбора эскиза плитки кроме локальных файлов ещё и вариант загрузки по ссылке (из облака, фотохостинга)?
В итоге, при синхронизации плиток не придётся "гонять" между браузерами непосредственно картинки, а только указанные прямые адреса на них, из которых эскизы всегда без проблем загружались бы при самом первом запуске/синхронизации (с последующим кэшированием). А для подстраховки можно было бы добавить доп. поле "зеркало ссылки".
Или проблема синхронизации картинок фундаментальнее и сложнее?
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@xogorxogorich said in Мои эскизы Экспресс-панели:
Сейчас подумалось. А что, если добавить к возможности выбора эскиза плитки кроме локальных файлов ещё и вариант загрузки по ссылке (из облака, фотохостинга)?
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@sedative29rus said in Мои эскизы Экспресс-панели:
Дайте угадаю, скажете писать админам сайтов в таких случаях, да?)
Хм, у меня вот так это выглядит: