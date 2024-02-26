иконки (не знаю, какой там стандарт 16х16px или 32x32px) не заменят полноценные панели. А тем более шикарные GIF из видео- и 3D-редакторов.

Вот если бы вы сделали тот репозиторий (тем более механизм, сервер у вас есть), тогда бы юзеры сами его наполняли. А по числу скачиваний, можно обнулять те, что себя не проявили, и есть конкуренты получше.

И разумеется, не сложно завести это все на Синхронизацию. Не думаю, что там много трафика.

Но это все мечты. Ваши слова "юзеры полюбили иконки " ... и это в 2024 году ? Соц. исследование было ?

К сроку нашего ожидания добавляем цифру 4.