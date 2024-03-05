Панель закладок
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vivaldi202058
При перетаскивании закладки с одной папки в другую закладка остаётся в папке с которой перетаскивал и в той в которую перетащил получается дубль . Как исправить ?
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@vivaldi202058 said in Панель закладок:
закладка остаётся в папке с которой перетаскивал и в той в которую перетащил получается дубль
Так может происходить, если зажата клавиша Ctrl. Не замечали неисправностей?
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@sedative29rus нет такого может из тестовой сборки
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@vivaldi202058 я сижу на тестовой, нет такой проблемы.
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К тому же в данный момент тестовая и стабильная полностью одинаковые, кроме последней цифры в версии.
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@sedative29rus said in Панель закладок:
@vivaldi202058 я сижу на тестовой, нет такой проблемы.
У вас на панели закладок при перетаскивании закладки из папки в папку закладка перемещается, а не копируется?
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@kurai перемещаю левой кнопкой мыши
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@vivaldi202058 said in Панель закладок:
@kurai перемещаю левой кнопкой мыши
Да, у меня тоже копируется, а не переносится.
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@kurai said in Панель закладок:
на панели закладок
В голову бы не пришло там таскать, для меня это неудобно. Но да, там дублируется.
Зовём @xogorxogorich?
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@sedative29rus said in Панель закладок:
@kurai said in Панель закладок:
на панели закладок
Зовём @xogorxogorich?
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@sedative29rus said in Панель закладок:
Но да, там дублируется.
Может, это нормальное поведение?
Давайте спросим у @Shpankov
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@sedative29rus said in ↓:
Зовём @xogorxogorich?
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@kurai said in Панель закладок:
@sedative29rus said in Панель закладок:
Но да, там дублируется.
Может, это нормальное поведение?
Давайте спросим у @Shpankov
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@kurai а подпапка не перемещается в другую папку
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@kurai said in Панель закладок:
Может, это нормальное поведение?
В хромиуме перемещение.
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Shpankov Vivaldi Team
Это скорее всего баг. Надо репортить.
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@Shpankov отправил
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Shpankov Vivaldi Team
@vivaldi202058 said in Панель закладок:
@Shpankov отправил
Спасибо! Можете номер мне скинуть - я буду одним глазком приглядывать.