Не отправляются письма mail.ru.
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Почта в vivaldi настроена давно, но как-то именно для почты пользовался клиентом в Opere. Тут, всвязи с вымиранием Opera, как браузера решил полностью переехать на вивальди. И обнаружил, что письма не отправляются, но приходят исправно, из-за этого и не замечал проблемы. Настройки все сделаны, пароль приложения стоит, при попытке отправить, сразу выскакивает ошибка. А есть возможность глянуть причину ошибки ?
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@young26 said in Не отправляются письма mail.ru.:
сразу выскакивает ошибка
Какая?
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@young26 said in Не отправляются письма mail.ru.:
В строке состояния есть кнопка в виде конверта. Она открывает диалог с текущим статусом почты, включая логи с ошибками. Посмотрите там, возможно, там есть описание ошибки.
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Как я понял, слетает или не устанавливается пароль приложения. Обновляю, пишет "Успешно". Тут же ошибка отправки с требованием пароля приложения.
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@young26 said in Не отправляются письма mail.ru.:
Как я понял, слетает или не устанавливается пароль приложения. Обновляю, пишет "Успешно". Тут же ошибка отправки с требованием пароля приложения.
Логи можно сохранить в файл. Сделайте, пожалуйста, багрепорт (ссылка у меня в подписи) и приложите логи, чтобы тестеры могли посмотреть.
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Готово. Надеюсь, я всё сделал правильно.