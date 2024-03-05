Почта в vivaldi настроена давно, но как-то именно для почты пользовался клиентом в Opere. Тут, всвязи с вымиранием Opera, как браузера решил полностью переехать на вивальди. И обнаружил, что письма не отправляются, но приходят исправно, из-за этого и не замечал проблемы. Настройки все сделаны, пароль приложения стоит, при попытке отправить, сразу выскакивает ошибка. А есть возможность глянуть причину ошибки ?