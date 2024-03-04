Как разблокировать профиль?
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Было аварийное отключение света, Вивальди перестал запускаться. В консоли пишет что как всегда в таких случаях заблокировал профиль, и надо разблокировать. Но как????? Он не показывается в графике.
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@KOT040188 said in Как разблокировать профиль?:
заблокировал профиль, и надо разблокировать. Но как????? Он не показывается в графике.
В каком графике?
Как устроен браузер Вивальди?
В его папке есть необходимые для работы файлы:
6.6.3249.4.manifest d3dcompiler_47.dll (dx12) dxcompiler.dll (dx12) dxil.dll (dx12) icudtl.dat libEGL.dll libGLESv2.dll mojo_core.dll (необходимость под вопросом) relayproxy.exe (необходимость под вопросом) resources.pak v8_context_snapshot.bin vivaldi.dll (исполняемое ядро) vivaldi.exe vivaldi_100_percent.pak (графика) vivaldi_200_percent.pak (графика для больших экранов) vivaldi_elf.dll vivaldi_proxy.exe vk_swiftshader.dll vk_swiftshader_icd.json vulkan-1.dll
\Locales\ru.pak (локализация хромиума)
\resources\vivaldi (то что называется Вивальди - надстройка над Хромиумом)
prefs_definitions.json (настройки по умолчанию) features.json (экспериментальные функции) _locales\ru\messages.json (локализация) bundle.js (управляющее ядро Вивальди)
Далее, профиль, основные его файлы:
Extensions (установленные расширения) Local App Settings (настройки лент RSS) Local Extension Settings (настройки расширений) Mail (база почты) Network (куки) Sessions (открытые вкладки/пространства) Storage (настройки лент RSS, календарей, почты) Sync Extension Settings (настройки расширений) SyncedFiles (заданные вручную картинки спиддиала) VivaldiThumbnails (картинки спиддиала) AdBlockState (настройки встроенных фильтров) Bookmarks (закладки/спиддиал) Calendar (календарь) Contacts (контакты) contextmenu.json (контекстные меню) Custom Dictionary.txt (добавленные в словарь слова) Favicons ("пылесос", все значки, где вы когда-либо ходили) Local State (изменённые флаги и пр. важные настройки) Login Data (логины с паролями) Login Data For Account mainmenu.json (изменённые меню браузера) Notes (заметки) Preferences (настройки всего браузера и список RSS) Secure Preferences (настройки поиска по умолчанию и расширений) Web Data (настройки поисковиков)
При использовании version.dll - браузер становится портабельным, папка профиль будет лежать рядом и не будет сбрасывать все настройки при перемещении между разными ПК.
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@Capushon said in Как разблокировать профиль?:
В каком графике?
Скорее всего, речь о графическом интерфейсе.
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@Capushon said in Как разблокировать профиль?:
В каком графике?
Не в каком, а в какой. Графика - интерфейс графический, только в консоль плюётся что профиль заблочил.
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Я уже сам методом тыка починил, удалил блокирующий файл из профиля. Но это не дело, раньше при запуске был диалог, что профиль заблочен и кнопкой для разблокировки. А сейчас внезапно его нет.
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Shpankov Vivaldi Team
@KOT040188 said in Как разблокировать профиль?:
Я уже сам методом тыка починил, удалил блокирующий файл из профиля. Но это не дело, раньше при запуске был диалог, что профиль заблочен и кнопкой для разблокировки. А сейчас внезапно его нет.
Подозреваю, что это изменения в движке Chromium.
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@KOT040188 said in Как разблокировать профиль?:
раньше при запуске был диалог, что профиль заблочен и кнопкой для разблокировки. А сейчас внезапно его нет.
Хмм, никогда не видел никаких блокировок, ни раньше, ни сейчас... Причём не только в Вивальди - вообще не видел в Хромах.
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@Capushon нубук? А у меня ПК и бывают сбои электричества. А иногда зависания бывают и нужен ресет.
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@KOT040188 said in Как разблокировать профиль?:
у меня ПК и бывают сбои электричества.
4 настольных ПК.