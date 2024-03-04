@KOT040188 said in Как разблокировать профиль?:

заблокировал профиль, и надо разблокировать. Но как????? Он не показывается в графике.

В каком графике?

Как устроен браузер Вивальди?

В его папке есть необходимые для работы файлы:

6.6.3249.4.manifest d3dcompiler_47.dll (dx12) dxcompiler.dll (dx12) dxil.dll (dx12) icudtl.dat libEGL.dll libGLESv2.dll mojo_core.dll (необходимость под вопросом) relayproxy.exe (необходимость под вопросом) resources.pak v8_context_snapshot.bin vivaldi.dll (исполняемое ядро) vivaldi.exe vivaldi_100_percent.pak (графика) vivaldi_200_percent.pak (графика для больших экранов) vivaldi_elf.dll vivaldi_proxy.exe vk_swiftshader.dll vk_swiftshader_icd.json vulkan-1.dll

\Locales\ru.pak (локализация хромиума)

\resources\vivaldi (то что называется Вивальди - надстройка над Хромиумом)

prefs_definitions.json (настройки по умолчанию) features.json (экспериментальные функции) _locales\ru\messages.json (локализация) bundle.js (управляющее ядро Вивальди)

Далее, профиль, основные его файлы:

Extensions (установленные расширения) Local App Settings (настройки лент RSS) Local Extension Settings (настройки расширений) Mail (база почты) Network (куки) Sessions (открытые вкладки/пространства) Storage (настройки лент RSS, календарей, почты) Sync Extension Settings (настройки расширений) SyncedFiles (заданные вручную картинки спиддиала) VivaldiThumbnails (картинки спиддиала) AdBlockState (настройки встроенных фильтров) Bookmarks (закладки/спиддиал) Calendar (календарь) Contacts (контакты) contextmenu.json (контекстные меню) Custom Dictionary.txt (добавленные в словарь слова) Favicons ("пылесос", все значки, где вы когда-либо ходили) Local State (изменённые флаги и пр. важные настройки) Login Data (логины с паролями) Login Data For Account mainmenu.json (изменённые меню браузера) Notes (заметки) Preferences (настройки всего браузера и список RSS) Secure Preferences (настройки поиска по умолчанию и расширений) Web Data (настройки поисковиков)

При использовании version.dll - браузер становится портабельным, папка профиль будет лежать рядом и не будет сбрасывать все настройки при перемещении между разными ПК.