Дизайн. Важнейшая составляющая.
-
Дизайн - это ВАЖНЕЙШАЯ составляющая браузера.
Это моё мнение, и ниже я объясню, почему я так думаю...
-
Лаконично
-
У меня больше претензий к дизайну мобильного браузера, потому что его никак не модифицировать, я пробовал. Распаковываю с помощью
apktool, пробую собрать обратно — куча ошибок из-за атрибутов, которые не поддерживаются
apktool. Ладно, думаю, попробую руками удалить эти атрибуты, вдруг там ничего важного. Удаляю, собираю
apk, подписываю с помощью
uber-apk-signer, устанавливаю, запускаю — первые пару экранов после установки всё ок, а на главном приложение вылетает. То есть, атрибуты обязательные, вывод: модифицировать Vivaldi для Android никак нельзя. Это грустно, потому что выглядит он как какая-то поделка.
-
А, вообще, самым красивым я считаю Яндекс Браузер: и десктопный, и мобильный. Взять бы функциональность Vivaldi, прибавить к ней красоту ЯБ (плюс мобильные расширения, которые, кстати, есть в ЯБ), и получился бы идеальный браузер.
-
@RX21 А продолжение-то будет? Или ты там книгу об этом пишешь?)
-
@aminought said in Дизайн. Важнейшая составляющая.:
@RX21 А продолжение-то будет?
Будет.
@aminought said in Дизайн. Важнейшая составляющая.:
Или ты там книгу об этом пишешь?)
Почти
-
@aminought said in Дизайн. Важнейшая составляющая.:
Или ты там книгу об этом пишешь?)
Браузер с эталонным дизайном
-
@kurai said in Дизайн. Важнейшая составляющая.:
Браузер с эталонным дизайном
-
@aminought, Я извиняюсь, что я с этим так затягиваю, но, на данный момент, у меня нет возможности, уделить столько времени, сколько для этого необходимо.
Я хочу затронуть целый ряд очень серьёзных вопросов, и сделать это "по-бырику" и "с наскока", никак не получится. А написать краткое, но абсолютно непонятное лишь бы что, я не хочу...
-
sedative29rus
-
@saay, Я всё помню, и всё будет. Перед Вами у меня отдельный должок. Пытался ту тему, завершить "через не могу". Тогда, я с десяток раз начинал, бросал и опять продолжал, но очень серьёзные объективные обстоятельства, вынудили меня, отложить это дело в "долгий ящик"(особенно учитывая то, что реализовывать это в ближайшее время никто не будет).
Черновик лежит у меня в заметках, ждёт своего часа.
Ещё раз извините.