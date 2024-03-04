@saay, Я всё помню, и всё будет. Перед Вами у меня отдельный должок. Пытался ту тему, завершить "через не могу". Тогда, я с десяток раз начинал, бросал и опять продолжал, но очень серьёзные объективные обстоятельства, вынудили меня, отложить это дело в "долгий ящик"(особенно учитывая то, что реализовывать это в ближайшее время никто не будет).

Черновик лежит у меня в заметках, ждёт своего часа.

Ещё раз извините.