После обновления стал вылетать при выходе из полноэкранного режима видео
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После обновления браузера Vivaldi стал вылетать (закрывать окно) при выходе из полноэкранного режима просмотра видео на Youtube, Rutube, vk.com при использовании клавиш Esc или "F".
RED OS 7.3 MUROM (x86-64) Cinnamon. Vivaldi 6.6.3271.45 (Stable channel) stable (64 бита) Версия eb7edf75573c45666c095893253bcb1902478676
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sedative29rus
@s2059909 Если проблема повторяется с чистым профилем (например при запуске в терминале
vivaldi --user-data-dir=/tmp/test, то надо отправить баг-репорт поподробнее.
https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/troubleshooting-and-reporting-issues-ru-2/reporting-a-bug-in-vivaldi/
У меня на Арче с КДЕ вылетов нет.
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@sedative29rus Уже откатил на 5.7, т.к. было невозможно пользоваться. Заслонял панель задач и вылетал при любых попытках действий с размером окна.
5.7 работает, как обычно.
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