@s2059909 Если проблема повторяется с чистым профилем (например при запуске в терминале vivaldi --user-data-dir=/tmp/test , то надо отправить баг-репорт поподробнее.

https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/troubleshooting-and-reporting-issues-ru-2/reporting-a-bug-in-vivaldi/

У меня на Арче с КДЕ вылетов нет.