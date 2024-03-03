Пропали пароли
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У меня на нескольких сайтах было сохранено несколько паролей для разных аккаунтов. Захожу вчера в браузер и вижу что для каждого сайта сохранено по одному паролю а остальные пропали. Я ничего не удалял сам.
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sedative29rus
chrome://password-manager/passwords Здесь проверьте наверняка.
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This post is deleted!
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@sedative29rus Здесь тоже нет. Только один сохраненный пароль для сайта и все. Остальные пропали
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sedative29rus
@RX21 said in случайно удалил все сохраненные пароли:
Ну как тут не вспомнить:
@sedative29rus said in Похулиганим? (Ветка для бесед на вольные темы):
Бэкапы - это хорошо. Бэкапы - это надёжно.
А у Вас на компе, часом, бэкап нигде не завалялся?
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@sedative29rus Нет